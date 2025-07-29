Ремонт – справа не з дешевих. І коли до витрат на матеріали додається оплата послуг дизайнера інтер’єру, легко виникає бажання зробити все самотужки.

Як пише 24 Канал з посиланням на MyDomaine, здається, що обрати фарбу чи плитку нескладно. Але на практиці все не так просто. Коли можна обмежитися власними силами, а коли все ж варто залучати допомогу професіоналів, розповідаємо далі.

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Чому не варто недооцінювати складність ремонту

Ремонт – це сотні рішень. Від освітлення до фурнітури все має працювати як єдина система. Саме тому дизайнери радять починати з чітко продуманого плану. Це економить час, нерви й вберігає від дорогих помилок.

Не варто робити ремонт "по шматках", бо кожне дизайнерське рішення впливає на інші. Водночас деякі елементи інтер’єру цілком можна обрати самостійно – головне, знати межі власної компетентності.

Коли варто найняти професійного дизайнера

Капітальні зміни: кухня, ванна, перепланування. Такі види ремонту часто включають електрику, сантехніку, дозволи й складну логістику. Один неправильний крок і доведеться переробляти все наново. Дизайнер тут допоможе не лише з естетикою, а й з технічними нюансами.

Вибір плитки, стільниць, фартухів. Ці рішення візуально "тримають" інтер’єр, і помилки можуть коштувати дорого. Часто окремі елементи подобаються, але разом не поєднуються. Дизайнер допоможе зберегти гармонію й уникнути конфлікту між матеріалами.

Зміни у функціональному плануванні. Навіть переставляння меблів або незначні перепланування впливають на зручність щоденного життя. Дизайнер подивиться на простір свіжим поглядом і запропонує ефективні рішення.

Вибір фарби та штор. Колір, що чудово виглядає в магазині, вдома може бути занадто темним чи "холодним". Те саме зі шторами – неправильна довжина чи тканина псують враження навіть від дорогого ремонту.

Допомога під час ремонту може бути дуже корисною / Фото Freepik

Що можна зробити самостійно

Текстиль і постільна білизна. Декоративні подушки, покривала, килими – це речі, які легко змінити. Тут можна сміливо покладатися на власний смак.

Стилізація столів, полиць, відкритих поверхонь. Оформити журнальний стіл чи книжкову полицю – ідеальний простір для експериментів. Використовуйте те, що вже є вдома.

Декор у менших приміщеннях. Гостьова ванна, пральня або невелика спальня – чудове поле для тестування нових рішень. Тут ризики мінімальні, а результат – помітний.

Тимчасові або бюджетні рішення. Фарба "на рік", старий столик замість нового – не варто наймати дизайнера, якщо це тимчасово. У таких випадках краще спробувати власні сили.

Як поєднати професійний підхід із "зроби сам"

Навіть якщо немає змоги найняти дизайнера на повний проєкт, можна скористатися консультацією.

Наприклад, годинна зустріч допоможе скласти план кімнати, визначити пріоритети в покупках, поєднати нові речі зі старими.

Однак варто підготуватися до такої консультації: зібрати фото, ідеї, питання. Це дозволить уникнути типових помилок і заощадити час.

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