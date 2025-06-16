Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, таке відчуття часто виникає у просторах, оздоблених за типовими будівельними шаблонами, що мають на меті швидкість, бюджет і масовий смак. Які деталі роблять житло схожим на черговий показовий зразок і що з цим можна зробити, розповідаємо далі.
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Один метал у всьому інтер'єрі
Оздоблення всього будинку лише одним видом металу – наприклад, хромом або матовим нікелем – миттєво зчитується як будівельний стандарт. Це типовий підхід у проєктах, де намагаються здешевити процес.
Замість цього дизайнери радять або поєднувати метали, або вибирати вишукані варіанти – наприклад, полірований нікель чи нелаковану латунь. Це додає глибини та стилю, навіть без повної перебудови.
Порожнисті міжкімнатні двері
Такі двері хоч і виглядають пристойно, але не мають ані ваги, ані звукоізоляції. Вони звучать порожньо і сприймаються як тимчасове рішення.
Двері з суцільним сердечником значно покращують враження від будинку – як візуально, так і функціонально.
Формульна кухня
Повністю біла кухня, стандартні шафи, чорна фурнітура, проста плитка та підвісні світильники – усе це давно стало шаблоном. Такі рішення не несуть індивідуальності й створені виключно для перепродажу. Якщо кухня виглядає так, ніби її бачили вже сотню разів – вона не запам’ятовується і не створює відчуття дому.
Занадто типовий дизайн завжди можна зробити більш оригінальним / Фото Pexels
Дротяні полиці
Бюджетні дротяні стелажі, які часто встановлюють у шафах і коморах, не лише виглядають дешево, а ще й не дуже зручні.
Краще замінити такі полиці на дерев’яні або навіть встановити індивідуальну систему зберігання – вона працюватиме краще і додасть естетики.
Недорога фурнітура
Можливо, такі ручки на дверях і мають гарний вигляд, але відчуваються ненадійно. До фурнітури ми торкаємося щодня, і вона формує тактильне враження від усього простору. Тому варто інвестувати в якісні ручки, обмежувачі та петлі – вони легко замінюються й одразу підіймають загальний рівень.
Білі стелі та оздоблення в кожній кімнаті
Стандартне поєднання білих стін, білих стель і білих плінтусів – ще один слід будівельного шаблону. Альтернативою є кольорове насичення. Це простий спосіб зробити простір глибшим і затишнішим, особливо в кімнатах з обмеженим природним світлом. І так, це не лише модно, а й давно використовується дизайнерами інтер'єру.
До речі, якщо ваш будинок видається занадто шаблонним, влітку можна покращити помешкання без зайвих витрат.