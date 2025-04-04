Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо ви хочете покращити зовнішній вигляд вашого будинку або підвищити його ринкову привабливість, варто уникати типових помилок під час вибору кольору. Що не слід робити, розповідаємо далі.

Також цікаво Доступні ідеї для оновлення житла влітку: як покращити помешкання без зайвих витрат

Невідповідність кольору сайдингу до даху

Багато власників будинків зосереджуються на виборі кольору стін, ігноруючи покрівлю. Але дах займає значну площу і має важливий візуальний вплив на загальний вигляд будинку. Важливо, щоб колір даху гармоніював із відтінками стін.

Ігнорування архітектурного стилю будинку

Кожен архітектурний стиль має свої особливості, які визначають найкращі кольори для фарбування. Наприклад:

Фермерські будинки гармонійно виглядають у пастельних тонах або нейтральних кольорах.

Колоніальні будівлі чудово поєднуються з класичними білими або темними відтінками.

Будинки в середземноморському стилі виграють від теплих відтінків, таких як теракота, пісочний або кремовий.

Правильний вибір кольору підкреслить характер вашого дому, зробить його гармонійним і естетично привабливим.

Ігнорування ландшафту та оточення

Ваш будинок – це частина загального ландшафту та вулиці, тому його колір має гармоніювати з оточенням. Вибір кольору, який надто контрастує із сусідніми будівлями або природним ландшафтом, може створити дисонанс.

До слова, фарбування – не єдине важливе оновлення житла. Можна також втілити інші зміни, що мають високу рентабельність та підвищать його вартість.