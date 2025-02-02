Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, не всі модні оновлення справді мають сенс. Які ж вдосконалення будинку точно одночасно підвищать цінність і комфорт житла, розповідаємо далі.

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Ремонт кухні

Кухня є серцем будинку, тому її оновлення завжди залишається вигідним вкладенням. Для того, щоб вкладення окупилися, під час ремонту експерти радять зосередитися на наступних покращеннях: встановлення приладів з нержавіючої сталі, освітлення кухонного простору та заміна старих світильників, фарбування або заміна шаф на світліші відтінки, використання сучасних матеріалів для стільниць, наприклад, білого кварцу, або додавання кухонного острова для підвищення функціональності.

Ремонт ванної кімнати

Цього року особливої популярності набирають спа-ванні кімнати. Трендові оновлення включають: тропічні душі та розкішні змішувачі, заміну дзеркал, плитки та освітлення, реновацію старого туалетного столика та душових дверей. Такі покращення не лише додають комфорту, а й суттєво збільшують вартість будинку.

Ремонт має бути вигідним / Фото Freepik

Оновлення житлового простору на відкритому повітрі

Зовнішній простір відіграє ключову роль у привабливості житла. Прибудова веранди, облаштування терас або відкритих кухонь робить житло більш привабливим для покупців. Популярними рішеннями є:

встановлення розсувних дверей та висувних екранів,

облаштування відкритого каміна або дров'яної печі,

використання довговічних матеріалів для меблів і підлоги.

Впровадження технологій "розумний дім"

Інновації у сфері смарттехнологій значно підвищують комфорт і безпеку житла. Найбільш затребуваними та вигідними рішеннями можуть стати інтелектуальні системи безпеки та відеоспостереження, автоматизоване керування освітленням і клімат-контроль або датчики руху для економії електроенергії.

Підвищення енергоефективності

Вдосконалення, спрямовані на економію ресурсів, є важливим фактором для сучасного житла. Фахівці радять інвестувати у встановлення сонячних панелей, покращення ізоляції будинку чи в використання багатопанельних вікон і віконної плівки.

Ці рішення не лише зменшують витрати на комунальні послуги, а й підвищують ринкову вартість нерухомості.