Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, не все модные обновления действительно имеют смысл. Какие же усовершенствования дома точно одновременно повысят ценность и комфорт жилья, рассказываем далее.

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Ремонт кухни

Кухня является сердцем дома, поэтому ее обновление всегда остается выгодным вложением. Для того, чтобы вложения окупились, во время ремонта эксперты советуют сосредоточиться на следующих улучшениях: установка приборов из нержавеющей стали, освещение кухонного пространства и замена старых светильников, покраска или замена шкафов на более светлые оттенки, использование современных материалов для столешниц, например, белого кварца, или добавление кухонного острова для повышения функциональности.

Ремонт ванной комнаты

В этом году особую популярность набирают спа-ванные комнаты. Трендовые обновления включают: тропические души и роскошные смесители, замену зеркал, плитки и освещения, реновацию старого туалетного столика и душевых дверей. Такие улучшения не только добавляют комфорта, но и существенно увеличивают стоимость дома.

Ремонт должен быть выгодным / Фото Freepik

Обновление жилого пространства на открытом воздухе

Внешнее пространство играет ключевую роль в привлекательности жилья. Пристройка веранды, обустройство террас или открытых кухонь делает жилье более привлекательным для покупателей. Популярными решениями являются:

установка раздвижных дверей и выдвижных экранов,

обустройство открытого камина или дровяной печи,

использование долговечных материалов для мебели и пола.

Внедрение технологий "умный дом"

Инновации в сфере смарттехнологий значительно повышают комфорт и безопасность жилья. Наиболее востребованными и выгодными решениями могут стать интеллектуальные системы безопасности и видеонаблюдения, автоматизированное управление освещением и климат-контроль или датчики движения для экономии электроэнергии.

Повышение энергоэффективности

Усовершенствования, направленные на экономию ресурсов, являются важным фактором для современного жилья. Специалисты советуют инвестировать в установку солнечных панелей, улучшение изоляции дома или в использование многопанельных окон и оконной пленки.

Эти решения не только уменьшают расходы на коммунальные услуги, но и повышают рыночную стоимость недвижимости.