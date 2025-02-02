Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, не все модные обновления действительно имеют смысл. Какие же усовершенствования дома точно одновременно повысят ценность и комфорт жилья, рассказываем далее.
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Ремонт кухни
Кухня является сердцем дома, поэтому ее обновление всегда остается выгодным вложением. Для того, чтобы вложения окупились, во время ремонта эксперты советуют сосредоточиться на следующих улучшениях: установка приборов из нержавеющей стали, освещение кухонного пространства и замена старых светильников, покраска или замена шкафов на более светлые оттенки, использование современных материалов для столешниц, например, белого кварца, или добавление кухонного острова для повышения функциональности.
Ремонт ванной комнаты
В этом году особую популярность набирают спа-ванные комнаты. Трендовые обновления включают: тропические души и роскошные смесители, замену зеркал, плитки и освещения, реновацию старого туалетного столика и душевых дверей. Такие улучшения не только добавляют комфорта, но и существенно увеличивают стоимость дома.
Ремонт должен быть выгодным / Фото Freepik
Обновление жилого пространства на открытом воздухе
Внешнее пространство играет ключевую роль в привлекательности жилья. Пристройка веранды, обустройство террас или открытых кухонь делает жилье более привлекательным для покупателей. Популярными решениями являются:
установка раздвижных дверей и выдвижных экранов,
обустройство открытого камина или дровяной печи,
использование долговечных материалов для мебели и пола.
Внедрение технологий "умный дом"
Инновации в сфере смарттехнологий значительно повышают комфорт и безопасность жилья. Наиболее востребованными и выгодными решениями могут стать интеллектуальные системы безопасности и видеонаблюдения, автоматизированное управление освещением и климат-контроль или датчики движения для экономии электроэнергии.
Повышение энергоэффективности
Усовершенствования, направленные на экономию ресурсов, являются важным фактором для современного жилья. Специалисты советуют инвестировать в установку солнечных панелей, улучшение изоляции дома или в использование многопанельных окон и оконной пленки.
Эти решения не только уменьшают расходы на коммунальные услуги, но и повышают рыночную стоимость недвижимости.