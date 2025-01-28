Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, если вы не планируете оставаться в доме навсегда, стоит избегать слишком персонализированных и дорогих дополнений. Какие изменения в доме могут быть контрпродуктивными, рассказываем далее.

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Лишние обновления

Иногда больше – это не лучше. Избыточность в дизайне может сделать пространство перегруженным и неудобным. Лучше избегать установки большого количества вещей, особенно если они однообразны и не несут никакого функционального смысла.

Подогрев пола

Хотя теплый пол в ванной комнате может создать ощущение роскоши, он не всегда является целесообразной инвестицией. Эта функция редко добавляет достаточно стоимости дома, особенно в регионах с мягким климатом.

Уникальные технологии

Современные технологии быстро устаревают. Высококачественная автоматизация, сложные стереосистемы или специальные “умные” устройства могут стать причиной потери интереса со стороны потенциальных покупателей. Слишком персонализированные технологии редко добавляют реальной ценности.

Преобразование спален

Потеря спальни может значительно снизить привлекательность дома. Преобразование ее в гардеробную или объединение двух ванных комнат может сделать дом менее привлекательным для семей или покупателей, которым нужно функциональное пространство.

Разрушение стен

Открытая планировка может быть модной, но не всегда удобной. Отсутствие стен затрудняет распределение пространства, что может оттолкнуть покупателей, которые ищут зоны для отдельных функций, например, столовой или гостиной.

Не все модные обновления являются уместными / Фото Freepik

Бассейн

Хотя бассейн может казаться роскошью, он часто воспринимается как дорогой в обслуживании и опасный элемент. По словам экспертов, регулярный уход и расходы на страхование часто превышают преимущества этого приложения.

Смелые цвета

Яркие или слишком персонализированные цвета могут оттолкнуть покупателей. Большинство из них предпочитают нейтральную палитру, которая позволяет им легче представить себя в этом пространстве.

Высококачественная отделка

Дорогие материалы и их уникальная отделка часто соответствуют только вашему вкусу, поэтому могут не найти своего покупателя. Лучше выбирать более массовые дизайны или делать небольшие акценты, что будут создавать весомый визуальный эффект, но не бросаться в глаза.

Ландшафтный дизайн

Большие декоративные элементы, например фонтаны или статуи, могут выглядеть чрезмерно и казаться сложными в уходе. Простой и натуральный ландшафт значительно привлекательнее для покупателей.

Ковер от стены до стены

Паркетный пол всегда в приоритете. Установка ковров может снизить ценность вашего дома, поскольку большинство покупателей ищут более универсальные и практичные материалы для пола.