Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, ремонт дома, как и любой успешный бизнес-проект, требует стратегии и последовательности. С чего лучше начинать, чтобы успешно справиться с ремонтом вашего дома мечты, рассказываем далее.

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Структурные вопросы и безопасность

Сначала решайте проблемы, касающиеся фундамента, крыши, сантехники и электричества. Важно обеспечить безопасность и стабильность дома до того, как начинать эстетические изменения. Игнорирование этих аспектов может привести к дальнейшим дорогостоящим проблемам.

Электропроводка и энергоэффективность

Обновите электрическую систему до современных стандартов, чтобы предотвратить дополнительные расходы и повреждения. Кроме того, установите теплоизоляцию, новые окна и энергоэффективное оборудование. Эти шаги не только обеспечат комфорт, но и помогут сэкономить на коммунальных услугах.

Кухня и ванные комнаты

Важно уделить внимание кухне и ванным комнатам. Эти помещения не только определяют функциональность дома, но и повышают его рыночную стоимость. Завершение ремонта в этих зонах позволит быстрее вернуться к повседневной жизни.

Пол

Укладку напольного покрытия оставляйте на завершающий этап. Это позволит избежать повреждений во время строительных работ.