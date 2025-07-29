Как пишет 24 Канал со ссылкой на MyDomaine, кажется, что выбрать краску или плитку несложно. Но на практике все не так просто. Когда можно ограничиться собственными силами, а когда все же стоит привлекать помощь профессионалов, рассказываем далее.

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Почему не стоит недооценивать сложность ремонта

Ремонт – это сотни решений. От освещения до фурнитуры все должно работать как единая система. Именно поэтому дизайнеры советуют начинать с четко продуманного плана. Это экономит время, нервы и уберегает от дорогих ошибок.

Не стоит делать ремонт "по кускам", потому что каждое дизайнерское решение влияет на другие. В то же время некоторые элементы интерьера вполне можно выбрать самостоятельно – главное, знать границы собственной компетентности.

Когда стоит нанять профессионального дизайнера

Капитальные изменения: кухня, ванная, перепланировка. Такие виды ремонта часто включают электрику, сантехнику, разрешения и сложную логистику. Один неправильный шаг и придется переделывать все заново. Дизайнер здесь поможет не только с эстетикой, но и с техническими нюансами.

Выбор плитки, столешниц, фартуков. Эти решения визуально "держат" интерьер, и ошибки могут стоить дорого. Часто отдельные элементы нравятся, но вместе не сочетаются. Дизайнер поможет сохранить гармонию и избежать конфликта между материалами.

Изменения в функциональной планировке. Даже перестановка мебели или незначительные перепланировки влияют на удобство ежедневной жизни. Дизайнер посмотрит на пространство свежим взглядом и предложит эффективные решения.

Выбор краски и штор. Цвет, что прекрасно смотрится в магазине, дома может быть слишком темным или "холодным". То же самое со шторами – неправильная длина или ткань портят впечатление даже от дорогого ремонта.

Помощь во время ремонта может быть очень полезной / Фото Freepik

Что можно сделать самостоятельно

Текстиль и постельное белье. Декоративные подушки, покрывала, ковры – это вещи, которые легко изменить. Здесь можно смело полагаться на собственный вкус.

Стилизация столов, полок, открытых поверхностей. Оформить журнальный стол или книжную полку – идеальное пространство для экспериментов. Используйте то, что уже есть дома.

Декор в меньших помещениях. Гостевая ванная, прачечная или небольшая спальня – прекрасное поле для тестирования новых решений. Здесь риски минимальны, а результат – заметен.

Временные или бюджетные решения. Краска "на год", старый столик вместо нового – не стоит нанимать дизайнера, если это временно. В таких случаях лучше попробовать собственные силы.

Как совместить профессиональный подход с "сделай сам"

Даже если нет возможности нанять дизайнера на полный проект, можно воспользоваться консультацией.

Например, часовая встреча поможет составить план комнаты, определить приоритеты в покупках, совместить новые вещи со старыми.

Однако стоит подготовиться к такой консультации: собрать фото, идеи, вопросы. Это позволит избежать типичных ошибок и сэкономить время.

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