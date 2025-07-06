Не всі становлять загрозу: посібник із корисних для саду комах

Не всі комахи – вороги вашого городу та саду. Деякі з них є важливими помічниками у збереженні екосистеми, запиленні рослин та боротьбі зі шкідниками.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, відмовляючись від знищення кожної істоти, яка повзе по ваших квітах або листю, ви можете суттєво покращити здоров’я і врожайність свого господарства. Про найбільш корисних гостей, яких варто залишити поруч, розповідаємо далі.

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Павуки агріопа

Попри те, що павуки технічно не є комахами, їхній внесок у садову екосистему неможливо переоцінити. Павуки аргіопа, яких легко впізнати за яскравим жовто-чорним забарвленням і круглою павутиною, ловлять мух, коників та інших шкідників. Вони не агресивні щодо людей і зазвичай залишаються на своєму місці. Їхні павутини можна знайти біля високої трави та багаторічників. Найкраще, що можна зробити – не чіпати їхнє житло.

Джмелі

Джмелі здаються небезпечними, але насправді є надзвичайно важливими запилювачами. Вони особливо корисні для культур, які потребують вібраційного запилення, як-от помідори, перець і чорниця. Для залучення джмелів висаджуйте місцеві квітучі рослини, що цвітуть від весни до осені, та уникайте пестицидів.

Сонечка

Сонечка – милі й надзвичайно ефективні борці зі шкідниками. Найбільшу користь приносять їхні личинки, які за свій короткий життєвий цикл знищують сотні попелиць. Вони також харчуються кліщами та щитівками. Для залучення сонечок посадіть у саду кріп, фенхель або чорнобривці.

До слова, не всі сонечка є милими гостями у саду. Важливо розрізняти, які комахи мешкають у вас на ділянці та чи не є вони несподіваними шкідниками.

Багато комах приносить користь саду / Фото Freepik

Метелики

Метелики – не лише окраса саду, а й важливі показники здорової екосистеми. Щоб привабити дорослих особин, висаджуйте багаті на нектар квіти – флокс, конюшину та інші місцеві види.

Богомоли

Богомол – справжній хижак у світі комах. Він полює на майже все, що рухається, іноді навіть на інших корисних комах. Та попри це, його присутність здебільшого приносить користь. Щоб привабити богомолів, залишайте в саду трохи дикої рослинності та не надто ретельно прибирайте листя.

Повисюхові мухи

Їх часто плутають із бджолами через схожий вигляд, але вони не жалять і дуже корисні. Їхні личинки поїдають попелиць, а дорослі особини запилюють рослини. Особливо їм подобаються квіти з плоскою верхівкою, наприклад, деревій чи гірська м’ята.

Жужелиці

Ці блискучі жуки полюють вночі, знищуючи гусениць, слимаків та інших м’якотілих шкідників. Їх можна побачити на ґрунті або серед мульчі біля основи рослин. Щоб вони з’явилися у вашому саду, не перекопуйте ґрунт надто часто та підтримуйте помірний шар мульчі.