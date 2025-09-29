Останніми роками всі захоплювалися кварцовими стільницями штучного виробництва. Однак 2026 рік підготував їм серйозну заміну.

Кварц тривалий час мав заслужену популярність. Це міцний, простий у догляді, гігієнічний матеріал, доступний у багатьох стильних варіаціях, кольорах і візерунках. Проте всі ці переваги мають і серйозні мінуси. Виробництво кварцу сильно впливає на навколишнє середовище: багато енергії витрачається на склеювання матеріалів, та ще й використовуються синтетичні компоненти, передає 24 Канал із посиланням на House Digest та Currently.

Чому кухонні стільниці з кварциту – головний тренд майбутнього?

Дедалі більше людей хочуть, щоб інтер'єри в їхніх оселях були екологічними та водночас красивими, тому вони відмовляються від штучних стільниць на користь натурального кварциту. Цей матеріал ідеально підходить для кухонь, де багато готують, завдяки своїй міцності, довговічності та стійкості до високих температур. До того ж за умови правильного покриття кварцит легко чистити.

Кухонні стільниці з кварциту набувають популярності / Фото Home and garden

Втім, є й мінуси. По-перше, існують більш доступні за ціною варіанти стільниць. По-друге, кварцит більш пористий, ніж більшість штучних матеріалів, тож для збереження його довговічності потрібно раз на рік оновлювати захисне покриття. Але для тих, хто цінує стиль, ефектний вигляд кварциту перекриває ці недоліки. Він пропонує широкий вибір відтінків: від насичених зелених і холодних сірих із перламутровими чи рожевими відтінками до ніжних бежевих і кремових тонів. Його красиві, динамічні прожилки – яскраві чи делікатні – додадуть вишуканості будь-якій кухні.

Який ще тренд у дизайні кухні пануватиме у 2026 році?

На кухні Гвінет Пелтроу дизайнери помітили деталь, яка буде популярною наступного року. Акторка має холодильник-невидимку, замаскований під час звичайну шафу зі скляними дверцятами. Попит на вбудовану техніку дедалі зростатиме.