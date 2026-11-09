Красиве, тепліше на дотик і просте в догляді: що обрати замість плитки

Мокре взуття, пісок і постійне ходіння – підлога в коридорі щодня проходить перевірку на міцність. Тому під час ремонту важливо знайти покриття, яке витримуватиме навантаження й легко очищатиметься від бруду. Одним із варіантів є кварц-вініл. Він може відтворювати вигляд дерева або каменю, водночас залишаючись практичним у догляді.

Видання Homes & Gardens також називає вінілову плитку вдалим рішенням для передпокоїв та інших зон з інтенсивним рухом.

Що таке кварц-вінілове покриття?

Під цією назвою продають різні багатошарові вінілові покриття на основі ПВХ із мінеральними наповнювачами. Їхній склад і конструкція відрізняються, тому обирати підлогу лише за словом "кварц" на пакованні не варто.

Наприклад, виробник Karndean зазначає, що його вінілові покриття містять ПВХ, карбонат кальцію та пігменти. Саме тому перед купівлею важливо уточнити:

тип матеріалу,

спосіб укладання,

умови експлуатації конкретної колекції.

Чому його обирають для коридору?

Одна з головних переваг – стійкість до вологи. Для передпокою, куди приносять воду на взутті та мокрі парасолі, це суттєвий аргумент. Вода може потрапити під покриття через незахищені стики або примикання, тому якість монтажу також має значення.



Вінілова плитка – вдале рішення для передпокоїв / Фото "ОЛДІ"

Інша перевага – різноманітність дизайнів. Можна обрати імітацію дуба, каменю або плитки та продовжити однакове покриття з коридору в житлові кімнати. Вініл також зазвичай відчувається теплішим під ногами, ніж кераміка. Окремі колекції сумісні з теплою підлогою, але допустимі температури потрібно перевіряти в інструкції виробника.

Що може зіпсувати таку підлогу?

Навіть зносостійке покриття не захищене від усіх подряпин.

Пісок і дрібне каміння з вулиці можуть пошкоджувати поверхню, особливо якщо їх регулярно розтирати підошвами. Тому біля входу варто покласти сумісний із вінілом килимок, а під ніжки меблів – захисні накладки.

Важкі предмети краще переносити, а не пересувати підлогою. Для прибирання зазвичай достатньо видалити пил і використати вологу швабру із засобом, дозволеним для вінілових покриттів.

На що дивитися перед купівлею?

Насамперед перевірте, чи розрахована конкретна колекція на інтенсивне використання. Зверніть увагу на клас застосування, захисний шар, гарантійні умови та обмеження виробника. Не менш важлива основа.

Для клейового покриття нерівності можуть проявитися на поверхні, а замкові моделі також потребують дотримання вимог до рівності підлоги. Укладання поверх старого покриття можливе лише тоді, коли його стан і конструкція відповідають інструкції. Кварц-вініл розширює вибір для коридору, але кераміка та ламінат залишаються конкурентними матеріалами.