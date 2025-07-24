7 способів оформити маленьку спальню, у якій ліжко займає більшу частину кімнати

Часто планування квартир чи будинків не дозволяє облаштувати велику простору спальню й доводиться ставити ліжко у маленькій кімнаті. Втім, навіть обмежений простір можна перетворити на затишну та комфортну спальню.

Як правильно облаштувати спальню, якщо більшість простору займає ліжко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як облаштувати маленьку спальню?

Навісні тумби

За словами дизайнерки інтер'єрів Андреа Голдман, коли у спальні обмаль місця, найкращим рішенням буде спроба вбудувати туди якомога більше прихованих механізмів. Так, дизайнерка рекомендує ставити навісні тумби, які можна вбудувати навіть над узголів'ям. Головне правило – додати освітлення на тумби, щоб кімната була просторішою.

Одна тумба у спальні

Зазвичай у спальні ставлять дві приліжкові тумби, але в обмеженому просторі можна порушити це правило. Дизайнер студії McCoy Емі Маккой стверджує, що одна тумба може цілком впоратися з практичними завданнями.



Як спланувати маленьку спальню / Фото Unsplash

Багато освітлення

Маленькі кімнати можуть здаватися тісними, якщо вони мають погане освітлення. Саме тому у невеликих спальнях вкрай важливо використовувати багатошарове освітлення. Окрім основних світильників слід встановити й настінні бра. Багатошарове освітлення буде додавати тепла, а також буде робити простір більш гнучким.

Виразне узголів'я ліжка

Виразне узголів'я ліжка може стати дизайнерським акцентом, який дійсно потрібен маленькій кімнаті, щоб вона мала шикарний та стильний. Враховуючи, що ліжко є центральним елементом кімнати, дизайнери радять обирати виразні та цікаві узголів'я ліжка.



Освітлення – важливий елемент спальні / Фото Unsplash

Вбудовані шухляди у ліжко

Оскільки спальня маленька, то слід відразу подбати про місця для зберігання різних речей. Ідеальним рішенням стане ліжко з вбудованими у каркас шухлядами, в яких можна зберігати одяг та постільну білизну.

Римські штори

Штори є важливим елементом дизайну, який не можна ігнорувати. У маленьких спальнях краще встановлювати римські штори, які не лише функціональні, а й додають акценту кімнаті.

Римські штори над віконною рамою піднімуть лінію огляду, зробивши простір візуально більшим. Крім того, це звільнить простір на стіні,

– зауважила дизайнерка Ліндсі Кроулі.



Римські штори / Фото Instagram/mira_textile_studio

До слова, у мережі поділилися ідеєю, як можна зробити римські штори своїми руками. Цікаво, що зробити їх можна зі старих жалюзі.

Правильно підібрана постільна білизна

У маленьких спальнях дизайнери радять уникати багатошаровості на ліжку. Так, краще обрати постільну білизну стриманих кольорів, а покривало – без яскравих принтів. Крім того, краще обмежити кількість декоративних подушок, або ж взагалі обійтися без них.