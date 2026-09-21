Роблять лише досвідчені городники: навіщо закопувати зів'ялі чорнобривці

Мало хто знає, але зів'ялі чорнобривці після завершення цвітіння не обов'язково викидати. Їх можна використати на городі як органічну масу для ґрунту. Особливо цікавим цей прийом може бути восени, коли грядки звільняються після збору врожаю.

Навіщо закопувати чорнобривці в землю і що вони можуть дати ґрунту, розповідає Zielona Interia.

Чому чорнобривці вважають корисними для городу?

Чорнобривці відомі своїми властивостями проти деяких рослинних паразитичних нематод.

Довідка. Нематоди – мікроскопічні ґрунтові черв'яки, деякі з яких пошкоджують коріння городніх культур.

Дослідження показують, що окремі види та сорти рослини можуть пригнічувати, зокрема, галових і деяких інших нематод, які пошкоджують коріння культур. Їхні корені виділяють сполуки, зокрема альфа-тертієніл, які можуть впливати на ґрунтових шкідників.

Водночас ефективність залежить від виду чорнобривців, конкретного виду нематод та умов вирощування. У польських садівничих матеріалах також зазначають, що характерний запах листя чорнобривців може відлякувати деяких шкідників, хоча такі властивості не варто сприймати як універсальний захист городу.

Чому чорнобривці вважають корисними для городу / Фото Unsplash

Як використати зів'ялі чорнобривці?

Після завершення цвітіння рослинні рештки можна подрібнити та закласти в ґрунт як органічну масу. Подібний спосіб використання чорнобривців досліджували науковці: внесення рослинних решток у землю допомагало знижувати чисельність деяких рослинно-паразитичних нематод.

Для цього стебла та листя подрібнюють секатором або лопатою, розкладають по вільній грядці та перемішують із землею. Протягом наступного часу рослинна маса розкладається і повертає ґрунту органічні речовини.

Чи допоможе це після вирощування помідорів?

Чорнобривці можуть бути особливо доречними там, де є проблема з ґрунтовими нематодами. Серед культур, які можуть страждати від цих шкідників, є й томати. Водночас важливо не сприймати закопані квіти як гарантований спосіб "очистити" грядку. Фахівці зазначають, що чорнобривці не знищують усі види нематод, а їхня ефективність залежить від сорту рослини та конкретного шкідника.