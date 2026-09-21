Навіщо закопувати чорнобривці в землю і що вони можуть дати ґрунту, розповідає Zielona Interia.

Чому чорнобривці вважають корисними для городу?

Чорнобривці відомі своїми властивостями проти деяких рослинних паразитичних нематод.

Довідка. Нематоди – мікроскопічні ґрунтові черв'яки, деякі з яких пошкоджують коріння городніх культур.

Дослідження показують, що окремі види та сорти рослини можуть пригнічувати, зокрема, галових і деяких інших нематод, які пошкоджують коріння культур. Їхні корені виділяють сполуки, зокрема альфа-тертієніл, які можуть впливати на ґрунтових шкідників.

Водночас ефективність залежить від виду чорнобривців, конкретного виду нематод та умов вирощування. У польських садівничих матеріалах також зазначають, що характерний запах листя чорнобривців може відлякувати деяких шкідників, хоча такі властивості не варто сприймати як універсальний захист городу.

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Чому чорнобривці вважають корисними для городу / Фото Unsplash

Як використати зів'ялі чорнобривці?

Після завершення цвітіння рослинні рештки можна подрібнити та закласти в ґрунт як органічну масу. Подібний спосіб використання чорнобривців досліджували науковці: внесення рослинних решток у землю допомагало знижувати чисельність деяких рослинно-паразитичних нематод.

Для цього стебла та листя подрібнюють секатором або лопатою, розкладають по вільній грядці та перемішують із землею. Протягом наступного часу рослинна маса розкладається і повертає ґрунту органічні речовини.

Чи допоможе це після вирощування помідорів?

Чорнобривці можуть бути особливо доречними там, де є проблема з ґрунтовими нематодами. Серед культур, які можуть страждати від цих шкідників, є й томати. Водночас важливо не сприймати закопані квіти як гарантований спосіб "очистити" грядку. Фахівці зазначають, що чорнобривці не знищують усі види нематод, а їхня ефективність залежить від сорту рослини та конкретного шкідника.