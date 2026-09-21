Почему сажать чернобрывцы в землю и что они могут дать почве, рассказывает Zielona Interia.

Почему чернобрывцы считаются полезными для огорода?

Бархатцы известны своими свойствами, противодействующими некоторым растительным паразитическим нематодам.

Справка. Нематоды – микроскопические почвенные черви, некоторые из которых повреждают корни огородных культур.

Исследования показывают, что отдельные виды и сорта растений могут подавлять, в частности, галловых и некоторых других нематод, повреждающих корни культур. Их корни выделяют соединения, в частности альфа-тертиенил, которые могут оказывать воздействие на почвенных вредителей.

Вместе с тем эффективность зависит от вида чернобрывцев, конкретного вида нематод и условий выращивания. В польских садоводческих материалах также отмечается, что характерный запах листьев чернобрывцев может отпугивать некоторых вредителей, хотя такие свойства не стоит воспринимать как универсальную защиту огорода.

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Почему чернобрывцы считаются полезными для огорода / Фото Unsplash

Как использовать увядшие чернобрывцы?

После окончания цветения растительные остатки можно измельчить и заделать в почву в качестве органического удобрения. Подобный способ использования чернобрывцев исследовали ученые: внесение растительных остатков в землю помогало снижать численность некоторых растительно-паразитических нематод.

Для этого стебли и листья измельчают секатором или лопатой, раскладывают на свободной грядке и перемешивают с землей. В течение следующего времени растительная масса разлагается и возвращает почве органические вещества.

Поможет ли это после выращивания помидоров?

Чернобрывцы могут быть особенно полезны там, где существует проблема с почвенными нематодами. Среди культур, которые могут страдать от этих вредителей, есть и томаты. В то же время важно не воспринимать зарытые цветки как гарантированный способ "очистить" грядку. Специалисты отмечают, что чернобрывцы не уничтожают все виды нематод, а их эффективность зависит от сорта растения и конкретного вредителя.