Конденсат на вікнах зникне без дорогих приладів: німецький трюк, про який мало хто знає

З настанням холодів на вікнах часто з'являється конденсат, а в оселі відчувається сирість. Проте боротися з надмірною вологістю можна без дорогих осушувачів. У Німеччині для цього використовують простий метод, який займає лише кілька хвилин.

Як пише британське видання The Sun, регулярне провітрювання допомагає зменшити вологість у приміщенні та запобігти появі цвілі.

У чому секрет німецького методу Lüften?

У Німеччині популярний метод провітрювання Lüften, який передбачає короткочасне відкривання вікон навстіж навіть у холодну погоду. Зазвичай достатньо 5 – 15 хвилин залежно від погоди. Для кращого ефекту можна одночасно відкрити вікна з протилежних боків оселі, створивши наскрізний потік повітря.

Це дозволяє швидко вивести вологе повітря, не охолоджуючи надовго стіни та меблі. Особливо корисно провітрювати приміщення після приготування їжі, душу або сушіння білизни.

Чому на вікнах з'являється конденсат?

Конденсат утворюється, коли тепле вологе повітря контактує з холодним склом. Найчастіше причиною стають недостатня вентиляція, сушіння білизни в кімнатах і накопичення вологи під час щоденних побутових справ. Якщо вода постійно збирається біля віконних рам, зростає ризик появи цвілі.



Німецький метод проти конденсату / Фото Unsplash

Як ще позбутися конденсату без осушувача?

Окрім регулярного провітрювання, допоможуть кілька простих звичок:

Вмикайте витяжку під час приготування їжі та після душу.

Підтримуйте стабільну температуру, не допускаючи надмірного охолодження кімнат.

Не закривайте вікна щільними шторами, щоб тепле повітря могло циркулювати біля скла.

Витирайте краплі води з вікон і підвіконь, щоб уникнути накопичення вологи.

Використовуйте компактні поглиначі вологи у невеликих закритих просторах.

Також варто контролювати рівень вологості за допомогою гігрометра. Оптимальним орієнтиром для житлових приміщень є приблизно 30 – 50%. Метод Lüften не потребує додаткових витрат і може допомогти зменшити конденсат. Головне – регулярно оновлювати повітря та не допускати надмірної вологості в оселі.