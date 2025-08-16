Покупка нового житла часто приносить чимало сюрпризів, але ця пара з США не очікувала, що знайде у ванній кімнаті доволі зухвалий подарунок від попередніх власників.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, пост про знахідку подружжя швидко став вірусним, зібравши понад 29 тисяч уподобань. Що ж нові власники житла отримали від попередніх мешканців, розповідаємо далі.

Який подарунок отримали нові власники житла?

Користувач Reddit поділився фото маленької наліпки у вигляді руки з витягнутим середнім пальцем.

Знахідку він виявив у шухляді ванної кімнати, коли облаштовувався разом із дружиною у придбаному будинку.

Як виглядає наліпка: дивіться фото

За словами автора, попередні власники були досить приємними людьми й залишили побутову техніку, дитячий майданчик на задньому дворі та навіть дві грядки з овочами та фруктами, але разом з цим від них новим мешканцям дістався і такий сюрприз.

Інтернет-спільнота оцінила гумор ситуації. "Саме такі речі в житті викликають у мене гучний сміх", "Це трохи мило", "Здається, це люди, з якими я б випив пива", – писали люди.

