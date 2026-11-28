Поки власники осель шукають способи ефективно обігріти будинок і зменшити витрати на опалення, у Кореї вже тисячоліттями використовують принцип, який сьогодні знову набуває популярності. Мовиться про систему ондоль – стародавню технологію, завдяки якій тепло поширюється від підлоги, а не від звичних батарей.

Як вона працювала раніше та чому її сучасні аналоги дозволяють відмовитися від радіаторів, – розповідає Fakt.

Як корейці обігрівали будинки без радіаторів?

Ондоль – традиційна корейська система опалення, принцип якої полягає в нагріванні підлоги. Замість того щоб обігрівати повітря за допомогою батарей, стародавні майстри використовували тепло від печі, яке проходило спеціальними каналами під кам'яною підлогою.

Дрова спалювали у вогнищі, а гарячі гази спрямовували під підлогу. Вони проходили прокладеними каналами, нагрівали кам'яні плити, а потім виходили через димохід. Каміння поступово накопичувало тепло й продовжувало віддавати його навіть після того, як вогонь згасав.

Цікаво, що піч часто виконувала одразу дві функції:

на ній готували їжу,

її тепло використовували для обігріву житла.

Спочатку нагрівали лише окремі частини підлоги, але згодом систему вдосконалили, проклавши канали майже під усією площею кімнат. Особливого поширення ондоль набула за часів династії Чосон.



Як працює ондоль / Фото Вікіпедія

Чому корейці спали та їли просто на підлозі?

Система опалення поступово змінила не лише будинки, а й повсякденні звички корейців. Оскільки найтеплішим місцем у кімнаті була підлога, саме там люди спали, відпочивали та їли. Тому в традиційних оселях використовували невисокі столики й матраци, які розкладали просто на підлозі.

Високі ліжка не були необхідністю, адже найкомфортніше було перебувати ближче до джерела тепла. Деякі з цих традицій збереглися в Кореї й сьогодні. А сам принцип ондоль отримав сучасне продовження – водяну теплу підлогу.

Як працює сучасна тепла підлога?

У сучасних будинках замість диму та нагрітих каменів використовують систему труб, прокладених під підлоговим покриттям. Ними циркулює гаряча вода, яка поступово нагріває поверхню, а та передає тепло приміщенню. Одна з головних переваг такої системи – велика площа тепловіддачі. Завдяки цьому кімната може прогріватися рівномірно, без звичних гарячих зон біля радіаторів і холодніших ділянок в інших частинах приміщення.

Водяна тепла підлога особливо добре поєднується з тепловими насосами. Вони ефективніше працюють за нижчої температури теплоносія, ніж та, яка часто потрібна для традиційних радіаторів. Також систему можна використовувати разом із конденсаційними котлами. Втім, сама наявність теплої підлоги не гарантує менших рахунків за опалення. На споживання енергії впливають утеплення будинку, якість вікон, налаштування системи та тип підлогового покриття.

Чи справді тепла підлога може повністю замінити радіатори?

Так, але за однієї важливої умови: система має бути правильно спроєктована й забезпечувати достатньо тепла для кожної кімнати навіть у найхолодніші дні. Перед монтажем фахівці повинні розрахувати тепловтрати будівлі та визначити, чи зможе підлога компенсувати їх без додаткових джерел обігріву. Якщо її потужності недостатньо, доведеться встановити радіатори або інші опалювальні прилади.

Важливо також врахувати, що водяна тепла підлога має свої особливості. Вона повільніше нагрівається та охолоджується, ніж радіатори, тому не завжди підходить для ситуацій, коли потрібно швидко змінити температуру в кімнаті. Найзручніше облаштовувати таку систему під час будівництва або капітального ремонту. У готовому будинку монтаж може вимагати підняття рівня підлоги та значних ремонтних робіт.

Чому стародавня корейська технологія знову актуальна?

Ондоль доводить, що ідея обігрівати житло знизу зовсім не нова. За тисячоліття змінилися матеріали, джерела енергії та інженерні рішення, але основний принцип залишився тим самим: нагріта підлога поступово передає тепло всьому приміщенню.

Сучасні системи дозволяють зробити такий обігрів автоматизованим і за правильного проєктування повністю відмовитися від радіаторів. Тож технологія, яку корейці використовували ще кілька тисяч років тому, сьогодні стала одним із популярних рішень для комфортного опалення будинків.