Знижують вартість будинку: 5 оновлень заднього двору, які краще не робити

Створити задній двір, у якому хочеться проводити час, – це не лише про естетику, а й про далекоглядність.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, якщо ви вкладаєте гроші й сили у благоустрій подвір’я, важливо знати: одні рішення можуть підвищити вартість вашого будинку, а інші – її знизити. Яких оновлень краще уникати та що варто зробити замість них, розповідаємо далі.

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Надлишок бетону

Бетон виглядає практично, але його варто дозувати. Він створює теплові острови, де неможливо перебувати влітку, і погіршує дренаж. Також надмірне бетонування часто викликає підозру у покупців – як ознака майбутніх проблем із водовідведенням.

Замість суцільного покриття поєднуйте тверді поверхні з озелененням. Це покращить естетику, допоможе з водовідведенням і може збільшити цінність ділянки до 12%.

Заросла рослинність

Хаотичні насадження виглядають не як тропіки, а як занедбаний двір. Надмірна рослинність створює враження, що господар не доглядає ділянку. Особливо насторожує зелень, що підступає до фундаменту або перекриває вікна.

Вибирайте невибагливі місцеві рослини, використовуйте чітко окреслені клумби та чисті краї. Це створює враження доглянутості та підкреслює продуманість дизайну.

Небезпечне розміщення вогнищ

Камін або зона з вогнищем – популярна ідея, але неправильне розміщення може становити ризик для дому. Камін поруч із будинком або навислими гілками – сигнал небезпеки для покупців.

Задній двір має бути доглянутим / Фото Freepik

Розміщуйте вогнище щонайменше за 3 метри від будівель чи дерев. Додайте зручні сидіння, захист від вітру – і така зона може додати до 15% до вартості вашої нерухомості.

Саморобні водні елементи

Невдало встановлені ставки, каскади або фонтани викликають у покупців асоціації з проблемами: розмноженням комах, витратами на ремонт, потребою в демонтажі.

Якщо хочеться водного акценту – замовте професійно встановлений фонтан із рециркуляцією води. Сучасний дизайн із мінімальним обслуговуванням підвищує привабливість, а не навпаки.

Надмірна персоналізація

Фіксовані дитячі майданчики, вбудовані батути чи тематичні зони – виглядають ефектно, але часто лякають покупців своєю неуніверсальністю.

Обирайте нейтральні рішення – патіо, акуратне освітлення, класичний ландшафт. Це створить простір, який легко адаптується під різні стилі життя.

До речі, літо – чудовий час для оновлення житла. У цей сезон можна покращити помешкання без зайвих витрат.