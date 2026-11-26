Опалення будинку пелетами стає дедалі дорожчим, тому домовласники шукають способи зменшити витрати на тепло. У Польщі фермери пропонують незвичну альтернативу – звичайний овес, тонна якого коштує приблизно 600 – 700 злотих замість понад 2 000 злотих за пелети.

Однак перш ніж купувати зерно для опалення, потрібно перевірити одну важливу деталь. Про це мовиться у матеріалі Wprost.pl.

Чому поляки почали замінювати пелети вівсом?

Вартість деревних пелет у Польщі помітно зросла. Якщо восени 2025 року тонна такого палива коштувала близько 1 400 злотих (приблизно 15 500 гривень), то в листопаді 2026 року середня ціна з доставкою перевищувала 2 100 злотих (приблизно 23 200 гривень). Через це власники будинків дедалі частіше шукають дешевші варіанти опалення.

Одним із них став овес, який фермери продають не лише як корм для тварин, а й для використання як біомасу. Сам спосіб не новий: зернові культури вже давно використовують для опалення в спеціально пристосованих котлах. Однак тепер інтерес до такого палива зростає через значну різницю у вартості.

Скільки можна заощадити на опаленні вівсом?

Тонна вівса коштує приблизно 600 – 700 злотих (6 650 – 7 750 гривень). Це більш ніж утричі дешевше за деревні пелети, ціна яких перевищує 2 000 злотих за тонну.

Водночас овес має нижчу теплотворну здатність, ніж якісні деревні пелети. Тому для отримання такої самої кількості тепла його потрібно спалювати більше. Крім того, зерно займає більше місця для зберігання та може залишати більше золи.



Овес має нижчу теплотворну здатність / Фото Unsplash

Чому не можна просто засипати овес у пелетний котел?

Попри привабливу ціну, така заміна підходить не для кожного опалювального пристрою. Стандартні пелетні котли розраховані переважно на деревні гранули, а зерно має інші властивості під час горіння. Овес може порушувати роботу пальника, створювати проблеми з подачею палива та утворювати спечені залишки. Через це котел доведеться частіше чистити й обслуговувати.

Деякі моделі спеціально пристосовані для спалювання зерна або різних видів біомаси. В інших виробники дозволяють використовувати лише суміш вівса з пелетами у визначених пропорціях. Тому перед покупкою зерна потрібно перевірити інструкцію до котла та перелік дозволених видів палива. Самостійні експерименти можуть призвести до несправності обладнання або втрати гарантії.

Який овес підходить для опалення?

Важливо враховувати не лише ціну зерна, а й його якість. Овес повинен бути достатньо сухим, адже вологе зерно горить гірше, знижує ефективність опалення та може спричинити проблеми з пальником. Також не можна використовувати насіння, оброблене засобами захисту рослин.

Такі речовини не призначені для спалювання в побутових опалювальних системах. Зберігати овес потрібно в сухому приміщенні, захищеному від вологи та гризунів. Варто заздалегідь подбати й про достатню кількість місця, адже для отримання такої самої кількості тепла зерна знадобиться більше, ніж пелет.

Отже, овес може стати суттєво дешевшою альтернативою деревним гранулам, але лише за умови, що котел пристосований до такого палива. Перш ніж переходити на зерно, варто перевірити рекомендації виробника та порахувати не лише вартість тонни, а й реальні витрати на опалення за весь сезон.