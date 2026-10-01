Зірка дорам: яка азійська рослина несподівано стала популярною в Україні
Восени сад не обов'язково має втрачати барви. Є вічнозелений чагарник, який цвіте саме в цю пору року та наповнює повітря солодким ароматом. Мовиться про османтус – рослину з Азії, яка може стати незвичайною прикрасою осіннього саду.
Секретами, як виростити цей ароматний чагарник, поділилися експерти Royal Horticultural Society.
Коли цвіте османтус?
Османтус – вічнозелений чагарник або невелике дерево з родини маслинових. Наприклад, Osmanthus fragrans восени утворює невеликі білі трубчасті квіти з дуже сильним ароматом. У сприятливих умовах він також може цвісти навесні та влітку.
Саме аромат є однією з головних особливостей рослини: квіти османтуса вирізняються солодким, насиченим запахом.
Де посадити османтус?
Рослині найкраще підійде сонячне або частково затінене місце, захищене від холодних і сильних вітрів. RHS рекомендує для османтуса родючий, добре дренований ґрунт. Він не любить тривалого застою води. Для теплолюбних видів, зокрема Osmanthus fragrans, особливо важливе захищене місце. У прохолоднішому кліматі RHS радить вирощувати його біля теплої стіни або під захистом.
Як та коли цвіте османтус / Фото Unsplash
Чи переживе османтус зиму?
Це залежить від конкретного виду та клімату. Деякі османтуси досить витривалі, але перед висаджуванням у відкритий ґрунт варто перевірити характеристики саме обраного сорту. Водночас у теплому, захищеному місці османтус може стати справжньою окрасою осіннього саду – завдяки вічнозеленому листю, пізньому цвітінню та сильному аромату.
Що ще посадити в саду восени?
- Тюльпани – цибулини висаджують восени, щоб навесні вони зацвіли.
- Нарциси – добре переносять зиму та одними з перших прикрашають сад навесні.
- Крокуси – компактні квіти, які можуть зацвісти одразу після зими.
- Гіацинти – восени висаджують цибулини, а навесні отримують яскраві суцвіття й сильний аромат.
- Півонії – осінь є сприятливим періодом для посадки та пересадки цих багаторічників.
- Часник – озимі сорти висаджують восени, щоб урожай отримати наступного літа.
- Смородину та аґрус – кущі добре приживаються під час осінньої посадки, якщо ґрунт ще не промерз.
- Яблуні та груші – саджанці плодових дерев також часто висаджують восени, особливо в регіонах із помірною зимою.