Секретами того, как вырастить этот ароматный кустарник, поделились эксперты Королевского садоводческого общества (RHS).

Когда цветет османтус?

Османтус – вечнозеленый кустарник или небольшое дерево из семейства маслиновых. Например, Osmanthus fragrans осенью образует небольшие белые трубчатые цветки с очень сильным ароматом. В благоприятных условиях он также может цвести весной и летом.

Именно аромат является одной из главных особенностей растения: цветки османтуса отличаются сладким, насыщенным запахом.

Где посадить османтус?

Растению лучше всего подойдет солнечное или частично затененное место, защищенное от холодных и сильных ветров. RHS рекомендует для османтуса плодородную, хорошо дренированную почву. Он не любит длительного застоя воды. Для теплолюбивых видов, в частности Osmanthus fragrans, особенно важно защищенное место. В более прохладном климате RHS советует выращивать его у теплой стены или под укрытием.



Как и когда цветет османтус / Фото Unsplash

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Переживет ли османтус зиму?

Это зависит от конкретного вида и климата. Некоторые османтусы достаточно выносливы, но перед высадкой в открытый грунт стоит проверить характеристики именно выбранного сорта. В то же время в теплом, защищенном месте османтус может стать настоящим украшением осеннего сада – благодаря вечнозеленой листве, позднему цветению и сильному аромату.

Что еще посадить в саду осенью?