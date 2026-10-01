Секретами, як виростити цей ароматний чагарник, поділилися експерти Royal Horticultural Society.

Коли цвіте османтус?

Османтус – вічнозелений чагарник або невелике дерево з родини маслинових. Наприклад, Osmanthus fragrans восени утворює невеликі білі трубчасті квіти з дуже сильним ароматом. У сприятливих умовах він також може цвісти навесні та влітку.

Саме аромат є однією з головних особливостей рослини: квіти османтуса вирізняються солодким, насиченим запахом.

Де посадити османтус?

Рослині найкраще підійде сонячне або частково затінене місце, захищене від холодних і сильних вітрів. RHS рекомендує для османтуса родючий, добре дренований ґрунт. Він не любить тривалого застою води. Для теплолюбних видів, зокрема Osmanthus fragrans, особливо важливе захищене місце. У прохолоднішому кліматі RHS радить вирощувати його біля теплої стіни або під захистом.



Як та коли цвіте османтус / Фото Unsplash

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Чи переживе османтус зиму?

Це залежить від конкретного виду та клімату. Деякі османтуси досить витривалі, але перед висаджуванням у відкритий ґрунт варто перевірити характеристики саме обраного сорту. Водночас у теплому, захищеному місці османтус може стати справжньою окрасою осіннього саду – завдяки вічнозеленому листю, пізньому цвітінню та сильному аромату.

Що ще посадити в саду восени?