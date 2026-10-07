Горить довго і коштує в рази дешевше: яке паливо може замінити дрова і пелети

Висока ціна дров і деревних пелет змушує власників будинків шукати доступніші варіанти для опалення. Одним із таких рішень може стати овес – його використовують як паливо в котлах, пристосованих до агробіомаси, а коштувати він може значно дешевше за пелети.

Водночас таке паливо має свої особливості та підходить далеко не для кожної системи опалення. Чи справді овес допоможе заощадити на опаленні та чому його не можна просто засипати у звичайний котел – розкаже 24 Канал.

Чому овес почали розглядати як паливо?

Деревні пелети тривалий час залишалися популярним варіантом для автоматизованого опалення приватних будинків. Але зі зростанням їхньої вартості власники житла почали звертати увагу на агробіомасу – зерно та інші сільськогосподарські відходи.

Овес цікавий тим, що його можна використовувати як тверде біопаливо за умови відповідного обладнання. При цьому його ціна може бути нижчою за вартість сертифікованих деревних гранул. Як пише WP.pl, тонна деревних пелет може коштувати близько 17 700 – 21 200 гривень, тоді як тонна нехарчового зерна – приблизно 7 100 – 10 600 гривень. Різниця справді суттєва. Але порівнювати лише ціну тонни неправильно.

Чому овес почали розглядати як паливо / Фото Unsplash

Скільки тепла дає овес?

Добре висушений овес має теплотворну здатність приблизно 15 – 17 мегаджоулів на кілограм. Для якісних деревних пелет цей показник зазвичай становить близько 16,5 – 18 мегаджоулів на кілограм і більше. Тобто зерно може забезпечувати близьку кількість тепла, однак через нижчу енергетичну щільність його потрібно спалити більше.

За орієнтовними розрахунками, для отримання кількості тепла, порівнянної з однією тонною деревних пелет, може знадобитися близько 1,2 тонни вівса. Тому реальну економію потрібно рахувати комплексно – з урахуванням ціни палива, його вологості, теплотворності, витрати та ККД конкретного котла.

Чому овес не можна просто засипати у пелетний котел?

Саме тут виникає головний нюанс. Зерно та деревні пелети мають різні властивості під час горіння. Зола від сільськогосподарської біомаси може містити більше:

калію,

фосфору,

інших мінеральних речовин.

Через це вона здатна розм'якшуватися та спікатися при нижчих температурах, ніж зола від якісної деревини. У результаті замість пухкої золи можуть утворюватися тверді спечені грудки – шлакові відкладення. Вони здатні забивати отвори пальника, погіршувати подачу повітря та порушувати процес горіння.

Це означає, що котел, розрахований виключно на деревні пелети, може працювати з вівсом нестабільно або взагалі бути для нього непридатним.