Пара з Чикаго перетворила фасад будинку на справжнє страховисько
- Пара з Чикаго прикрасила свій будинок до Гелловіну.
- Неймовірне перетворення викликало захват у користувачів мережі.
Пара з американського штату Іллінойс підкорила соцмережі креативним оформленням свого будинку до Гелловіну. І вдень, і вночі садиба має незвичний вигляд.
Художниця Сія Купер та її чоловік Майк, пожежник, мешкають у Чикаго з трьома дітьми. Ідея прикрасити будинок до Гелловіна прийшла після того, як жінка побачила пост, де хтось "перетворив гараж на монстра". Вона подумала: "Наш будинок теж ідеально підходить для цього", передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.
Дивіться також Дівчина самостійно перетворила шкільний автобус на квартиру: результат вражає
Як пара перетворила будинок до свята?
Сія розповіла, що прагнула створити щось "унікальне, розумне й водночас мінімалістичне". Майк підібрав матеріали: дерево виявилося занадто важким, тому використали легкий метал. Він вирізав "зуби" та "очі" ножицями по металу, загрунтував і пофарбував їх.
Художниця поділилася результатом в соцмережі. На фото видно дім удень і вночі: фасад має форму обличчя з очима й роззявленим ротом із "зубам", зробленими з гнучкого металевого листа. Сходи перед входом нагадують висунутий язик, а вночі будівлю підсвічують червоним світлом.
Як змінився будинок: дивіться фото
Користувачі Reddit у захваті від такого декору:
- "Дуже креативно. Чудова робота!"
- "Дуже круто"
- "Це набагато краще за гігантських скелетів і нескінченні надувні прикраси"
- "Неймовірний будинок і фантастичне виконання!"
- "Ніколи б не подумав, що побачу будинок із зубами – і він виглядатиме класно!"
- "Вау! Обожнюю все в цьому! Абсолютно шикарний дім"
Як подружжя з сараю створило простір для житла?
У 2005 році подружжя телеведучого Картера Остерхауса та акторки Емі Смарт купило садибу в Мічигані. Головний будинок відремонтували відразу, а старий сарай залишався недоторканим. У 2025 році вони вирішили перетворити його на житловий простір. Сарай поділили на дві зони: вітальню з каміном і гостьовий дім із головною спальнею та кімнатою з двома односпальними ліжками.