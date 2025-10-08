Пара з американського штату Іллінойс підкорила соцмережі креативним оформленням свого будинку до Гелловіну. І вдень, і вночі садиба має незвичний вигляд.

Художниця Сія Купер та її чоловік Майк, пожежник, мешкають у Чикаго з трьома дітьми. Ідея прикрасити будинок до Гелловіна прийшла після того, як жінка побачила пост, де хтось "перетворив гараж на монстра". Вона подумала: "Наш будинок теж ідеально підходить для цього", передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як пара перетворила будинок до свята?

Сія розповіла, що прагнула створити щось "унікальне, розумне й водночас мінімалістичне". Майк підібрав матеріали: дерево виявилося занадто важким, тому використали легкий метал. Він вирізав "зуби" та "очі" ножицями по металу, загрунтував і пофарбував їх.

Художниця поділилася результатом в соцмережі. На фото видно дім удень і вночі: фасад має форму обличчя з очима й роззявленим ротом із "зубам", зробленими з гнучкого металевого листа. Сходи перед входом нагадують висунутий язик, а вночі будівлю підсвічують червоним світлом.

Як змінився будинок: дивіться фото

Користувачі Reddit у захваті від такого декору:

"Дуже креативно. Чудова робота!"

"Дуже круто"

"Це набагато краще за гігантських скелетів і нескінченні надувні прикраси"

"Неймовірний будинок і фантастичне виконання!"

"Ніколи б не подумав, що побачу будинок із зубами – і він виглядатиме класно!"

"Вау! Обожнюю все в цьому! Абсолютно шикарний дім"

Як подружжя з сараю створило простір для житла?

У 2005 році подружжя телеведучого Картера Остерхауса та акторки Емі Смарт купило садибу в Мічигані. Головний будинок відремонтували відразу, а старий сарай залишався недоторканим. У 2025 році вони вирішили перетворити його на житловий простір. Сарай поділили на дві зони: вітальню з каміном і гостьовий дім із головною спальнею та кімнатою з двома односпальними ліжками.