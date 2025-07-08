Секрет у газоні: пара з США знайшла дивні труби у дворі нового будинку

Переїзд до нового будинку – це завжди виклик. Навіть якщо все здається ідеальним, непередбачувані деталі можуть зіпсувати початок життя на новому місці.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, саме така історія сталася з подружжям із США, яке, переїхавши до будинку в невеликому містечку, виявило на задньому дворі дивні труби, що стирчали з землі. Що відомо про знахідку, розповідаємо далі.

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Пара знайшла дивні труби у дворі

Нові власники одразу звернули увагу на незвичну конструкцію ще до купівлі нерухомості. Вони знали, що на ділянці є септик, однак ці труби були розташовані на протилежному боці двору й очевидно до нього не належали.

Незрозумілість ситуації насторожувала, але відповідей не було. Тому чоловік вирішив звернутися за допомогою до користувачів Reddit.

Він опублікував фото з підписом: "Знайдено на задньому дворі щойно купленого будинку". Публікація швидко стала вірусною – її переглянули тисячі користувачів, які почали висувати власні припущення: від вентиляційної труби бункера до частини закинутої системи зв’язку. Коментарі були як жартівливі, так і цілком серйозні.

Як виглядають знайдені труби: дивіться фото

"Я чув, якщо ти станеш зверху і натиснеш, то пройдеш крізь нього під землю!", "Як рієлтор, я не можу повірити, що ви не дізналися, що це, до купівлі", – писали люди.

Однак серед жартів і здогадок з’явилася відповідь, яка прояснила ситуацію: ймовірно, це залишки монтажної труби для антени радіоаматорського зв’язку. Саме ця версія, за словами домовласника, найбільше відповідала реальності.

Мій дідусь був великим шанувальником радіоаматорського зв’язку. Я проводив багато часу в його будиночку для радіо, коли був дитиною,

– поділився чоловік.

Тепер господар планує обстежити труби глибше, щоб визначити, наскільки добре вони закопані. Якщо їхня основа зроблена з цементу, демонтаж може виявитися складним. У такому разі він розглядає варіант просто зрізати їх на глибині 15 – 20 сантиметрів і засипати місце ґрунтом, щоб газон став рівним і безпечним для косіння.

До слова, несподівані знахідки можуть чекати не тільки у дворі, а й всередині будинку. Нещодавно відкриття жінки на кухні захопило соцмережі.