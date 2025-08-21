Пічне опалення сьогодні починає користуватися все більшою популярністю. До нього повертаються власники приватних будинків навіть у великих містах.

Якими бувають пічки для опалення та що треба знати про їхні види, обираючи варіант для свого помешкання, 24 Канал розпитав у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Які види пічок для опалення існують?

Як пояснює Юрій Мартиняк, є три основні види пічок.

Перша – це одинарна пічка, яка може опалювати одну кімнату. У народі її називають "стояк". Другий вид – це так званий "півторак", який може опалювати більші площі, орієнтовно дві кімнати. І третій вид – це кухонні вогнища. Вони поєднують варильні поверхні з опаленням, але на сьогодні використовуються вкрай рідко,

– розповідає майстер.

Він зауважує, що оптимальним варіантом для більшості помешкань буде саме одинарна пічка. Вона проста у спорудженні, не потребує надто великих вкладень та здатна обігріти невелику за площею кімнату, що зазвичай і потрібно.

Пічки для обігріву можуть мати різну будову / Фото Юрій Мартиняк

Крім того, Юрій Мартиняк додає, що пічки відрізняються за своєю внутрішньою будовою.

Є триканальні пічки, у яких дим всередині рухається по трьох каналах, а є п'ятиканальні, де відповідно по п'яти. На дві кімнати, як правило, використовують п'ятиканальні, але і триканальної печі часто буває достатньо,

– каже пічник.

Чоловік наголошує, що незалежно від кількості каналів, найголовніше, щоб тепле повітря не йшло одразу у комин. У такому випадку пічка не виконуватиме свою функцію й все тепло буде опинятися одразу на вулиці.

До того ж майстер зазначає, що опалюватися пічки також можуть як дровами, так і газом. Однак тут вибір цілком залежить від особистих вподобань та можливостей. На ефективність опалення жоден варіант не вплине.

