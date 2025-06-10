Плитка чи ламінат: яку підлогу зробити на кухні

Кухня – це без перебільшення одна з найважливіших кімнат у домі, а підлогове покриття відіграє не лише естетичну, а й практичну роль. Найпоширенішими варіантами підлоги на кухні є плитка та ламінат, кожен з яких має свої переваги та недоліки.

Під час вибору матеріалу слід враховувати довговічність, стійкість до пошкоджень та вологості, а також факт того, як легко прибирати підлогу. Що ж обрати – плитку чи ламінат – пояснює 24 Канал.

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Яку підлогу для кухні обрати

Традиційно для кухні обирають плитку. Без вагань її можна називати "королевою кухні", адже вона має безліч практичних переваг.

Так, плитка:

стійка до вологи та не вбирає плями, окрім швів, які можуть з часом забруднитися,

не боїться перепадів температур та довговічна,

легка у догляді, адже позбутися бруду та жиру дуже легко.

Водночас її можна пошкодити, якщо впустити важкий предмет. Оскільки на кухні таке трапляється дуже часто, то плитка може тріснути, якщо на неї впаде якась каструля чи важка кришка.



Що постелити на підлогу на кухні / Фото Unsplash

Що стосується ламінату, то для кухні обов'язково слід обирати лише вологостійкий. Експерти говорять, що такий варіант є бюджетнішим та простішим у монтуванні. Однак важливо пам'ятати, що плитка – стійка до високих температур, а ламінат таких переваг не має.

Загалом, експерти рекомендують обирати плитку для кухні, якщо це окрема кімната, а ламінат – якщо мовиться про open space з вітальнею, де потрібно створити затишок.

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