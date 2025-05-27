Чому пожежу на кухні не можна гасити водою: відповідь знають одиниці

Пожежу на кухні у жодному випадку не можна гасити водою. Це може спричинити набагато страшніші наслідки.

Чому не варто гасити пожежу на кухні водою – пояснює 24 Канал з посиланням на @turnazar.

Важливо Можна спровокувати пожежу: які прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки

Чим гасити пожежу на кухні

Експерт з пожежної безпеки наголосив, що пожежу на кухні у жодному разі не можна гасити водою. Річ у тім, що гаряча олія під час гасіння водою перетворюється у пар та підіймає гарячі масла. Це призводить до потужного спалаху та швидкого розповсюдження вогню. Крім того, якщо гасити пожежу на кухні водою, то можна легко отримати опіки.

Якщо під час приготування їжі на сковорідці або іншому кухонному приладді спалахнула пожежа, то перш за все слід обмежити доступ повітря до вогню. Так, варто накрити посуд кришкою. Коли повітря закінчиться, то вогонь зникне. Також можна накрити приладдя вологим рушником. Перед цим обов'язково варто вимкнути плиту.

Якщо є вогнегасник, то обов'язково використовуйте. Але пам'ятайте, що це має бути аерозольний – для гасіння пожеж кухонного обладнання,

– наголосив експерт.

Також експерт наголосив, що у жодному разі не можна відкривати духовку, якщо всередині почалася пожежа. Слід вимкнути духовку і почекати, поки всередині закінчиться повітря і вогонь припиниться. Лише тоді можна відкривати дверцята духовки.

Як гасити пожежу на кухні: дивіться відео

До слова, деякі проблеми з проводкою варто вирішувати виключно зі спеціалістами. Якщо відремонтувати щось неправильно, то це може стати причиною пожежі.