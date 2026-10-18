Плитка у ванній відходить на другий план: який тренд з Італії підкорює сучасні інтер'єри

Керамічна плитка більше не є єдиним варіантом для оздоблення ванної кімнати. В італійських інтер'єрах дедалі частіше використовують спеціальні шпалери, які додають простору кольору, візерунків та елегантності. Цей підхід набирає популярності й у Польщі, однак для вологих приміщень важливо правильно вибрати матеріал.

Як використати шпалери у ванній, щоб поєднати красу та практичність – розкаже dom.wp.

Чи можна поєднувати шпалери та плитку у ванній?

Використання шпалер не означає, що від керамічної плитки потрібно повністю відмовлятися. Навпаки, поєднання цих матеріалів дозволяє створити стильний інтер'єр і водночас захистити стіни від вологи. Плитку доцільно залишити в місцях, які безпосередньо контактують із водою, зокрема в душовій зоні.

Інші стіни можна оздобити спеціальними вологостійкими шпалерами. В італійських інтер'єрах таке поєднання доповнюють:

мармуром,

натуральним каменем,

венеціанською штукатуркою.

Завдяки різним фактурам ванна кімната має виразніший вигляд і нагадує інтер'єри дорогих готелів.

Як шпалери допоможуть змінити вигляд маленької ванної?

Правильно підібраний візерунок може візуально змінити сприйняття простору. Для невеликих ванних кімнат дизайнери використовують квіткові мотиви, геометричні композиції, абстрактні малюнки та орнаменти, схожі на картини.

Щоб декор не перевантажував інтер'єр, шпалерами можна оформити лише одну стіну. Так вона стане акцентом, а решта оздоблення не відволікатиме уваги.



Шпалерами можна оформити лише одну стіну / Фото Pinterest

Ще один варіант – поєднати шпалери з дерев'яними панелями. Наприклад, декоративний візерунок можна розмістити у верхній частині стіни, а нижню оздобити панелями. Це надасть приміщенню елегантного вигляду. Квіткові та природні мотиви пасують до:

англійського,

прованського,

ретро-стилів.

Геометричні візерунки доречні в сучасних інтер'єрах, а шпалери з делікатними природними мотивами доповнять мінімалістичний дизайн.

Які шпалери підходять для ванної кімнати?

Звичайні шпалери для спальні чи вітальні не розраховані на постійну високу вологість. Тому для ванної потрібно вибирати спеціальні матеріали, враховуючи розташування стін і рівень контакту з водою.

Вінілові шпалери. Мають верхній шар із полівінілхлориду, який може бути стійким до вологи та дозволяти очищення поверхні. Для ванної варто обирати вироби, призначені саме для таких умов, і перевіряти рекомендації виробника щодо монтажу.

Мають верхній шар із полівінілхлориду, який може бути стійким до вологи та дозволяти очищення поверхні. Для ванної варто обирати вироби, призначені саме для таких умов, і перевіряти рекомендації виробника щодо монтажу. Склошпалери. Виготовлені зі скловолокна, вони міцні та стійкі до механічних пошкоджень. Після нанесення їх зазвичай фарбують спеціальною фарбою. Стійкість готового покриття до вологи залежить від усієї системи матеріалів.

Виготовлені зі скловолокна, вони міцні та стійкі до механічних пошкоджень. Після нанесення їх зазвичай фарбують спеціальною фарбою. Стійкість готового покриття до вологи залежить від усієї системи матеріалів. Спеціальні водонепроникні покриття. Деякі системи на основі смол або поліуретанових матеріалів можуть забезпечувати додатковий захист від води. Однак використовувати їх у душовій можна лише тоді, коли виробник прямо передбачає таке застосування.

Важливо пам'ятати: навіть вологостійкі шпалери не завжди підходять для стін, на які постійно потрапляє вода. У душовій зоні необхідна належна гідроізоляція, а також матеріали, призначені для безпосереднього контакту з водою.