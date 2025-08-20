Більшість сучасних роботів-пилососів не лише прибирають пил та сміття, а й можуть мити підлогу. Однак, чи дійсно цей гаджет ефективний для вологого прибирання?

Оглядачка роботів-пилососів Рут Гамільтон перевірила у роботі кілька моделей і розповіла детальніше про кожну з них. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TechRadar.

Як працює функція миття на роботах-пилососах?

Звісно, це залежить від кожної моделі, але загалом алгоритм схожий: вода з резервуара, який розташований в основній частині робота, подається на одну чи дві швабри. Вони своєю чергою переміщуються по підлозі й у такий спосіб очищують підлогу.

Губка може обертатися, вібрувати чи натискатися, аби помити підлогу. Деякі моделі одночасно і пилососять, і миють підлогу. Такі роботи-пилососи, як заявляють виробники, зменшують загальний час на прибирання.



Як робот-пилосос робить вологе прибирання / Фото Freepik

Які бувають види швабр?

Від вибору швабри залежить те, наскільки ефективним буде вологе прибирання. Рут Гамільтон протестувала кожну з моделей і розповіла про переваги різних типів:

D-подібна швабра

Це один із найпоширеніших типів швабр. Вона складається з фіксованої D-подібної накладки, яку можна чистити та використовувати повторно. З резервуара вода потрапляє на тканину, а система змушує губку вібрувати чи натискати на підлогу, щоб помити її.



Робот-пилосос із D-подібною шваброю / Фото Future

Рут Гамільтон оцінює такий тип швабр як досить ефективний. Роботи-пилососи з D-подібними швабрами добре видаляють увесь бруд, але однак, якщо губка погано тягнеться чи натискає на підлогу, то прибирання буде менш якісним.

Дві круглі швабри, які крутяться

Другий поширений тип швабр – дві губки, які обертаються. Вода з резервуара потрапляє на швабри, які миють підлогу. Завдяки обертанню такий тип роботів-пилососів добре відмивають підлогу та можуть впоратися навіть із застарілим брудом.



Робот-пилосос з двома круглими швабрами / Фото Future

Насадки зі швабри можна легко випрати у пральній машині, що також є перевагою. Однак, такі швабри не дуже ефективно витирають великі плями.

Роликова швабра

Роботи-пилососи зі шваброю-роликом менш поширені. Під час обертання на швабру подається вода й у такий спосіб відбувається вологе прибирання. Головна перевага таких роботів-пилососів у тому, що в систему вбудований спеціальний скребок, який відкачує брудну воду та весь бруд зі швабри.



Робот-пилосос з роликовою шваброю / Фото Future

Такий тип швабри на роботах-пилососах є відносно новим, але стає все більш популярним через свою ефективність.

Волога серветка

У бюджетних моделях роботів-пилососів найчастіше можна зустріти кріплення для звичайної вологої серветки, яку потім тягнуть по підлозі. Такий тип швабри є найменш ефективним.



Робот-пилосос з одноразовою серветкою / Фото Future

Такі серветки можна використовувати лише один раз, що збільшує відходи, а їхня ефективність невисока, адже через гладку поверхню серветки збирають дуже мало бруду та пилу.

Чи добре роботи-пилососи миють підлогу?

Рут Гамільтон стверджує, що загалом роботи-пилососи ефективно миють підлогу. Такі гаджети дозволяють заощадити час на щоденному вологому прибиранні, особливо – якщо у домі мало килимів.

До слова, килими також можна чистити роботами-пилососами. Залежно від моделі, пилососи можуть підіймати швабри, коли фіксують під собою ворс, але деякі – продовжують мити й килими. Звісно, краще знімати резервуари для води або слідкувати, щоб робот-пилосос під час волого прибирання не почав пилососити килим, однак волога з такої техніки не завдасть серйозної шкоди покриттю.

