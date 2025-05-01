Даремна трата грошей: на які технології розумного дому ніколи не слід витрачатися

Сучасні технології стрімко розвиваються, і дім отримує все більше автоматизованих функцій. Голосове керування, замки на Wi-Fi, розумне освітлення, термостати – все це робить життя комфортнішим.

Втім, не всі технології дійсно вартують того, аби витрачатися на них. Які функції розумного дому не варто встановлювати – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Дверні дзвінки та камери з Wi-Fi

Системи безпеки та камери спостереження мають працювати від електромережі. Те ж стосується і дверних замків. За словами експерта з домашніх технологій Кріса Вілсона, зловмисники можуть легко зламати чи скомпрометувати ці технології, а відтак – дім буде без захисту.

Вбудоване розумне освітлення

Вбудоване розумне освітлення бра, світильників, вуличних ліхтарів – погана ідея. Як пояснив професійний оглядач технологій Ерін Лоуренс, що розумне освітлення пов'язане у всьому домі. Це означає, що замінити лише один елемент під час поломки чи просто оновити їх не вийде, і доведеться замінити всю систему. Зі звичайним класичним освітленням такої проблеми немає.



Розумне освітлення / Фото Freepik

Розумні холодильники та крани

Кухня – не те місце, де повинні всюди керувати новітні технології. Звісно, без деяких помічників неможливо обійтися, однак краще уникати смарт-холодильників та кранів. Ця техніка коштує дуже дорого, а полагодити – вкрай складно.

Багатокімнатні розумні акустичні системи

Експерти радять відмовитися ставити у всіх кімнатах розумну акустичну систему. Навіть найсучасніші технології не так просто налаштувати, а забезпечити їхню синхронну роботу – дуже складно.



Які технології розумного дому не слід ставити / Фото Freepik

Які смарттехнології дійсно слід встановити у домі

Експерти радять встановлювати у домі смартхаби, які покращують безпеку у домі, а також відстежують роботу всіх приладів. Також ефективною інвестицією є цифровий помічник.

Від швидкої перевірки погоди чи дорожнього руху перед виходом з дому до встановлення таймера на кухні, прослуховування музики чи навіть отримання новин і подкастів – ці пристрої неймовірно зручні,

– кажуть експерти.

Також у домі можна поставити розумний термостат, за допомогою якого дистанційно можна регулювати температуру. Це оптимізує енергоефективність та допомагає економити на комунальних послугах.