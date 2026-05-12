Эти стены были почти в каждом доме в 60-х – сегодня они переживают новую волну популярности

Если в прошлом году модными были деревянные реечные стены, то в 2026 году в центре внимания оказались более естественные и фактурные решения. Речь идет о популярном элементе интерьеров 1960-х годов.

Архитекторы отмечают, что камень добавляет пространству глубины и визуального интереса. Особенно эффектно выглядит полностью украшенная камнем стена, которая становится главным акцентом комнаты. Об этом пишет House Digest.

Почему каменные стены снова в моде?

Дизайнер Бекки Оуэнс объясняет популярность тренда ростом спроса на интерьеры с природными материалами, теплыми оттенками и многослойными текстурами. По ее словам, каменные стены помогают сделать пространство уютнее и ближе к природе.

Даже с небольшим бюджетом дизайн можно повторить с помощью декоративных панелей или имитации камня.

Эта гостиная обязана своей уютной домашней атмосфере акцентной каменной стене / Фото Chris Edwards

Дизайнер Клэр Паризи считает, что объемные акцентные стены – один из лучших способов избежать устаревшего вида интерьера. Камень добавляет не только цвета, но и текстуры и архитектурной глубины.

Чтобы каменная стена вписывалась в современный интерьер, дизайнеры советуют:

выбирать светлые теплые оттенки – песочный, медовый, кремовый;

использовать известняк или травертин;

делать светлые швы между плитами;

добавлять скрытую подсветку для подчеркивания фактуры.

Лучший вид каменная стена имеет вокруг камина, телевизора или дивана – так она становится продуманным акцентом, а не случайным декором.

Какой должна быть акцентная стена в 2026 году?

Как пишет Architectural Digest, в 2026 году акцентные стены остаются трендом. Особенно популярными становятся глубокие природные оттенки: оливковый и моховой зеленый, спокойный бирюзовый, горчичный, теплый махагоновый и ржаво-красный.

Такие цвета добавляют интерьеру уюта, не перегружая его.

Дизайнеры советуют делать акцентную стену темнее других. Это помогает сразу привлечь к ней внимание и сделать главным элементом комнаты.

Самый доступный способ создать акцентную стену – краска. Даже простые полосы или шахматный узор могут иметь эффектный вид.

Если не хочется красить стены, можно использовать тканевые панели или гобелены. Это особенно удобно для арендованного жилья, детских комнат или небольших пространств.

Дизайнеры не советуют делать много акцентных стен в одной комнате – обычно достаточно одной. Лучше выбирать ту стену, которая первой привлекает внимание: за кроватью в спальне, у камина в гостиной или даже потолок для необычного эффекта.

Также акцентную стену следует использовать там, где нужно подчеркнуть интересную деталь интерьера – арку, нишу или красивую архитектурную форму.

В то же время акцентная стена не подойдет для слишком узких, перегруженных или "разбитых" декором стен. Она должна дополнять пространство, а не делать его хаотичным.

Трендовый цвет 60-х снова привлекает дизайнеров

1960-е запомнились яркими интерьерами, попартом и теплыми домашними пространствами. Сегодня мода на уют возвращает один из главных трендов того времени – ореховые оттенки дерева.

В 2026 году люди все чаще выбирают натуральные материалы и комфортные интерьеры вместо "идеальных" комнат для соцсетей. Именно поэтому ореховое дерево снова стало популярным – оно добавляет пространству тепла, глубины и естественности.

Дизайнеры советуют использовать ореховое дерево как акцент: выбрать, например, стол, книжный шкаф или деревянную перегородку. Чтобы пространство было современным, темное дерево стоит сочетать со светлыми стенами и теплым освещением. Хорошо дополняют такой интерьер и растения.