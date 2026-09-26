Отапливает не хуже дров, а стоит копейки: как эффективно отапливать дом

Из-за роста стоимости твердого топлива владельцы частных домов ищут более доступные способы отопления. Одним из вариантов может стать сухое кукурузное зерно – его теплотворность близка к показателям древесных пеллет, а цена может быть заметно ниже. Впрочем, использовать кукурузу для отопления можно не в каждом котле.

Какие преимущества имеет такое топливо и что нужно учесть перед его использованием – рассказало издание Wirtualna Polska.

Почему кукуруза может быть выгоднее пеллет?

По данным Wirtualna Polska, сухое кукурузное зерно обладает теплотворной способностью около 15–18 мегаджоулей энергии на килограмм. У древесных пеллет этот показатель составляет примерно 16–19 мегаджоулей энергии на килограмм. При этом стоимость кукурузы может быть значительно ниже.

Польские эксперты отмечают, что тонна сухого зерна стоит около 900–1000 злотых (10 492–11 658 украинских гривен), тогда как тонна древесных пеллет – примерно 1500–2000 злотых (17 500–23 334 украинских гривен).

Чтобы получить примерно столько же тепла, сколько дает тонна пеллет, требуется около 1,1 тонны кукурузы. Поэтому даже с учетом большего количества топлива его использование потенциально может дать заметную экономию.



Отопить дом можно кукурузой / Фото Unsplash

Какой должна быть кукуруза для отопления?

Для сжигания подходит только хорошо высушенное зерно. Его влажность должна составлять примерно 12–14,5%. Влажное зерно использовать для отопления не стоит. Оно горит менее эффективно, снижает температуру горения и может увеличивать количество дыма.

Кроме того, избыток влаги может негативно повлиять на оборудование. Есть и другая особенность: после сжигания кукурузы остается больше золы, чем после древесных пеллет – около 1,5% против 0,7%. Пепел также может спекаться в твердую корку, поэтому горелку придется чистить чаще.

Как хранить кукурузу для отопления?

Топливо нужно хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Зерно следует защищать от влаги и грызунов, ведь повышенная влажность ухудшает его свойства как топлива. В то же время использование кукурузы для отопления имеет как практический, так и этический нюанс.

Если речь идет о качественном продовольственном зерне, его сжигание в качестве топлива может вызвать вопросы относительно целесообразности такого использования. Так, кукуруза действительно может быть доступной альтернативой пеллетам, но только при условии достаточной сухости зерна и совместимости с котлом. Перед переходом на такое топливо следует в первую очередь ознакомиться с рекомендациями производителя оборудования.