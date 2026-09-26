Які переваги має таке паливо та що потрібно врахувати перед його використанням – розповіло видання Wirtualna Polska.

Чому кукурудза може бути вигіднішою за пелети?

За даними Wirtualna Polska, сухе кукурудзяне зерно має теплотворність близько 15 – 18 мегаджоулів енергії на кілограм. У деревних пелет цей показник становить приблизно 16 – 19 мегаджоулів енергії на кілограм. Водночас вартість кукурудзи може бути значно нижчою.

Польські експерти зауважують, що тонна сухого зерна коштує близько 900 – 1000 злотих (10 492 – 11 658 українських гривень), тоді як тонна деревних пелет – приблизно 1500 – 2000 злотих (17 500 – 23 334 українських гривень).

Щоб отримати приблизно стільки ж тепла, скільки дає тонна пелет, потрібно близько 1,1 тонни кукурудзи. Тож навіть із поправкою на більшу кількість палива його використання потенційно може дати помітну економію.



Отопити будинок можна кукурудзою / Фото Unsplash

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Якою має бути кукурудза для опалення?

Для спалювання підходить лише добре висушене зерно. Його вологість має становити приблизно 12 – 14,5%. Вологе зерно використовувати для опалення не варто. Воно горить менш ефективно, знижує температуру горіння та може збільшувати кількість диму.

Крім того, надлишок вологи здатен негативно впливати на обладнання. Є й інша особливість: після спалювання кукурудзи залишається більше золи, ніж після деревних пелет – близько 1,5% проти 0,7%. Попіл також може спікатися у тверду кірку, через що пальник доведеться чистити частіше.

Як зберігати кукурудзу для опалення?

Паливо потрібно тримати в сухому та добре провітрюваному приміщенні. Зерно слід захищати від вологи й гризунів, адже підвищена вологість погіршує його властивості як палива. Водночас використання кукурудзи для опалення має і практичний та етичний нюанс.

Якщо мовиться про якісне продовольче зерно, його спалювання як палива може викликати питання щодо доцільності такого використання. Тож кукурудза справді може бути доступною альтернативою пелетам, але лише за умови достатньої сухості зерна та сумісності з котлом. Перед переходом на таке паливо варто насамперед перевірити рекомендації виробника обладнання.