Белье высохнет за час даже без батареи: хитрость, о которой мало кто знает

Осенью и зимой сушить выстиранные вещи становится сложнее: на улице холодно, а развешивать белье в комнате тоже не лучший вариант. Влага испаряется в воздух, из-за чего повышается его влажность. В то же время есть простой способ ускорить сушку без дополнительного обогрева – правильно организовать движение воздуха и вентиляцию.

Что поможет быстрее высушить вещи и не превратить комнату в "парник" – расскажет The Guardian.

Почему белье долго сохнет в комнате?

Во время высыхания вода из ткани испаряется в воздух. Если помещение закрыто, влага скапливается, воздух становится насыщенным водяным паром, а процесс сушки замедляется. Именно поэтому недостаточно просто поставить сушилку в теплой комнате. Необходимо обеспечить отвод влаги.

Как ускорить сушку без батареи?

Один из самых простых способов – поставить сушилку рядом с источником тепла, но не накрывать батарею мокрыми вещами. Между одеждой и радиатором должно оставаться свободное пространство, чтобы воздух мог циркулировать.

Еще важнее – периодически проветривать комнату. Когда влажный воздух выходит наружу, его заменяет более сухой, и вода из ткани испаряется быстрее. Если в помещении есть вентилятор, его можно направить на сушилку. Поток воздуха ускоряет испарение воды с поверхности ткани.



Белье высохнет за час даже без батареи / Фото Unsplash

Какое еще важное прием есть?

Перед тем как развешивать вещи, стоит запустить дополнительный отжим в стиральной машине, если ткань и режим стирки это позволяют. Чем меньше воды остается в вещах после стирки, тем меньше ее нужно испарить во время сушки. Особенно это заметно на примере:

полотенцами,

джинсами,

других плотных тканях.

Вещи также не стоит развешивать вплотную друг к другу. Между ними должно оставаться пространство для прохождения воздуха.

А как здесь помогут соль и сода?

Соль действительно может поглощать влагу, поэтому ее иногда используют в качестве простого бытового абсорбента. Небольшую емкость с солью можно поставить у окна или в месте, где скапливается влага. Пищевая сода также обладает поглощающими свойствами, однако ее возможности по снижению влажности в комнате ограничены. Поэтому такие средства не могут заменить вентиляцию или осушитель воздуха.