Що допоможе висушити речі швидше та не перетворити кімнату на "парник" – розкаже The Guardian.

Чому білизна довго сохне в кімнаті?

Під час висихання вода з тканини випаровується у повітря. Якщо приміщення закрите, волога накопичується, повітря стає насиченим водяною парою, а процес сушіння сповільнюється. Саме тому недостатньо просто поставити сушарку в теплій кімнаті. Потрібно забезпечити відведення вологи.

Як прискорити сушіння без батареї?

Один із найпростіших способів – поставити сушарку поблизу джерела тепла, але не накривати батарею мокрими речами. Між одягом і радіатором має залишатися вільний простір, щоб повітря могло циркулювати.

Ще важливіше – періодично провітрювати кімнату. Коли вологе повітря виходить назовні, його замінює сухіше, і вода з тканини випаровується швидше. Якщо у приміщенні є вентилятор, його можна спрямувати на сушарку. Потік повітря прискорює випаровування води з поверхні тканини.



Білизна висохне за годину навіть без батареї / Фото Unsplash

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Який ще є важливий трюк?

Перед тим як розвішувати речі, варто запустити додатковий віджим у пральній машині, якщо тканина та режим прання це дозволяють. Чим менше води залишається в речах після прання, тим менше її потрібно випарувати під час сушіння. Особливо це помітно з:

рушниками,

джинсами,

іншими щільними тканинами.

Речі також не варто розвішувати впритул одна до одної. Між ними має залишатися простір для проходження повітря.

А як тут допоможуть сіль і сода?

Сіль справді може поглинати вологу, тому її іноді використовують як простий побутовий абсорбент. Невелику місткість із сіллю можна поставити біля вікна або в місці, де накопичується волога. Харчова сода також має поглинальні властивості, однак її можливості щодо зниження вологості в кімнаті обмежені. Тому такі засоби не можуть замінити вентиляцію чи осушувач повітря.