Часто ремонт откладывают на "потом", ведь это удовольствие не из дешевых. Нередко он растягивается на годы, ведь бюджета критически не хватает.

В эксклюзивном интервью 24 Канала Надежда, которая делает ремонт своими руками, рассказала, как правильно рассчитать бюджет. На чем не следует экономить и важна ли разница в 20 гривен – объяснила девушка в комментарии.

Как рассчитать бюджет на ремонт?

По словам Надежды, никогда не стоит пренебрегать "незначительными" разницами в ценах на материалы. К примеру, один лист гипсокартона в среднем стоит 360 гривен, а таких надо 30 – 40 штук. Бюджетные розетки – 200 гривен, а их надо 20.

Также важно всегда сравнивать прайс в разных магазинах и умножать это на количество. По словам Надежды, даже "незначительная" разница в ценах может сделать большую дыру в бюджете.

Мы часто смотрели и сравнивали цены, несколько раз ездили в "Эпицентр". Например, 1 лист OSB-плиты на пол может стоить в одном магазине 600 гривен, в другом – 680. Если таких плит нужно 20, то разница получается существенная,

– объяснила Надежда.

В то же время экономить на электричестве, сантехнике, краске для стен и межкомнатных дверях Надежда не советует. Девушка рассказала, что вместе с мужем решили сэкономить на межкомнатных дверях и поэтому выбрали бюджетный вариант из МДФ. Однако очень быстро пленка с этих дверей начала отставать, а их внешний вид теряет красоту.

К слову, Надежда также своими руками реставрировала мебель, что также помогло сэкономить. Так, девушка отреставрировала своими руками старый обеденный стол и стулья.