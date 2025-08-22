Газ или дрова: чем лучше отапливать печку и что стоит знать об обоих вариантах
- Отопление печей газом требует осторожности из-за риска взрыва, важно правильно использовать газовые краны.
- Дрова являются бюджетным вариантом, но требуют периодической чистки печки от сажи для эффективного отопления.
Многие дома, а иногда и квартиры, до сих пор имеют печное отопление. И обычно для него используют газ или дрова.
Что из этого лучше и какие особенности печей, отапливаемых газом или дровами, стоит учитывать, 24 Канал выяснял с Юрием Мартыняком, львовским мастером-печником, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.
Чем лучше отапливать – газом или дровами?
Как говорит Юрий Мартыняк, оба варианта имеют право на жизнь и одинаково эффективны. Однако каждый из них имеет свои особенности в том, что касается эксплуатации печей.
Печки, в которые подведен газ, нужно уметь использовать, ведь есть риск взрыва. Они обычно имеют два газовых крана – контрольный на стене и рабочий у дверцы. Иногда люди забывают об этом и оставляют оба крана открытыми, чего делать нельзя, ведь так в печке накапливается много газа,
– говорит мастер.
Он объясняет, что по правилам, сначала стоит открывать контрольный кран, далее зажигать кусочек бумаги и подносить его к горелке, а только потом открывать рабочий кран. Когда же печь протопится, оба крана важно перекрывать.
Что касается дров, то Юрий Мартыняк говорит, что они тоже прекрасно подходят для отопления и могут быть даже более бюджетным вариантом.
Дрова можно использовать любого вида. Они должны быть сухие и желательно не слишком смолистые, чтобы не загрязняли каналы печки. Также можно выбирать брекеты,
– добавляет мужчина.
Мастер отмечает, что единственным важным нюансом при отоплении дровами является то, что такую печку нужно время от времени чистить от сажи, которая накапливается в результате сгорания древесины.
К слову, есть определенные хитрости эффективного отопления, чтобы дрова горели дольше и отдавали максимум тепла.