Многие дома, а иногда и квартиры, до сих пор имеют печное отопление. И обычно для него используют газ или дрова.

Что из этого лучше и какие особенности печей, отапливаемых газом или дровами, стоит учитывать, 24 Канал выяснял с Юрием Мартыняком, львовским мастером-печником, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

Чем лучше отапливать – газом или дровами?

Как говорит Юрий Мартыняк, оба варианта имеют право на жизнь и одинаково эффективны. Однако каждый из них имеет свои особенности в том, что касается эксплуатации печей.

Печки, в которые подведен газ, нужно уметь использовать, ведь есть риск взрыва. Они обычно имеют два газовых крана – контрольный на стене и рабочий у дверцы. Иногда люди забывают об этом и оставляют оба крана открытыми, чего делать нельзя, ведь так в печке накапливается много газа,

– говорит мастер.

Он объясняет, что по правилам, сначала стоит открывать контрольный кран, далее зажигать кусочек бумаги и подносить его к горелке, а только потом открывать рабочий кран. Когда же печь протопится, оба крана важно перекрывать.

Печки можно отапливать любым удобным способом / Фото Юрий Мартыняк

Что касается дров, то Юрий Мартыняк говорит, что они тоже прекрасно подходят для отопления и могут быть даже более бюджетным вариантом.

Дрова можно использовать любого вида. Они должны быть сухие и желательно не слишком смолистые, чтобы не загрязняли каналы печки. Также можно выбирать брекеты,

– добавляет мужчина.

Мастер отмечает, что единственным важным нюансом при отоплении дровами является то, что такую печку нужно время от времени чистить от сажи, которая накапливается в результате сгорания древесины.

К слову, есть определенные хитрости эффективного отопления, чтобы дрова горели дольше и отдавали максимум тепла.