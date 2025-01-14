Так, какие же дрова лучше выбрать для отопления и что обогреет дом эффективнее – рассказывает 24 Канал.
К теме Хитрости эффективного отопления: что следует сделать, чтобы дрова горели дольше и отдавали максимум тепла
Какие дрова дают больше тепла
Выбирая дрова для отопления, следует учитывать характеристики древесины. Так, каждая из пород имеет разную горючесть, теплоотдачу и дымность / образование золы. Именно поэтому важно выбирать древесину, которая имеет высокую горючесть и теплоотдачу, но низкую задымленность и зольность. Именно такие дрова будут эффективно отапливать дом.
Важно. Чтобы дрова отдавали максимум тепла, они должны быть хорошо просушены. Свежесрубленная древесина содержит около 50% влаги, поэтому надо подождать до 3 месяцев, пока эти дрова можно будет использовать для отопления.
Наилучшим вариантом для отопления считаются дрова лиственных и плодовых деревьев. Так, больше всего тепла отдают:
- дуб,
- бук,
- ольха,
- акация,
- ясень.
Какие дрова для отопления лучшие / Фото Unsplash, andre govia
Конечно, эти дрова стоят недешево, однако в их эффективности в отоплении не следует и сомневаться. Дуб – лучший вариант, ведь дольше всего горит, уголь древесины может тлеть часами и при этом – поддерживать высокую температуру. Альтернативой дуба может быть акация, которая является более доступной и дешевой. При этом древесина отдает много тепла.
Среди фруктовых деревьев лучше выбирать вишню, яблоню или грушу. Эти породы древесины долго горят, и при этом – дешевые и доступные для украинцев.
К слову, ольха имеет и другие полезные свойства, кроме высокой теплоотдачи. Так, эта древесина во время сгорания очищает дымоходы от копоти.
Как выбрать дрова для отопления / Фото Freepik
Какие факторы влияют на теплоотдачу древесины
Конечно, секрет максимальной теплоотдачи древесины заключается не только в породе древесины. Правильное хранение дров и укладка в топку также играют свою роль.
О самых распространенных ошибках при хранении дров – читайте по ссылке.
Что касается правильной укладки дров, то существует несколько правил:
- Толстые дрова следует укладывать на низ топки. Лучше всего класть два – три больших полена как можно плотнее друг к другу.
- Вторым ярусом следует укладывать дрова среднего размера. Они также должны лежать плотно, но иметь небольшие щели для циркуляции воздуха.
- Последним и самым высоким ярусом укладываются мелкие дрова, которые будет легче всего растопить.