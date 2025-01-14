Так, какие же дрова лучше выбрать для отопления и что обогреет дом эффективнее – рассказывает 24 Канал.

К теме Хитрости эффективного отопления: что следует сделать, чтобы дрова горели дольше и отдавали максимум тепла

Какие дрова дают больше тепла

Выбирая дрова для отопления, следует учитывать характеристики древесины. Так, каждая из пород имеет разную горючесть, теплоотдачу и дымность / образование золы. Именно поэтому важно выбирать древесину, которая имеет высокую горючесть и теплоотдачу, но низкую задымленность и зольность. Именно такие дрова будут эффективно отапливать дом.

Важно. Чтобы дрова отдавали максимум тепла, они должны быть хорошо просушены. Свежесрубленная древесина содержит около 50% влаги, поэтому надо подождать до 3 месяцев, пока эти дрова можно будет использовать для отопления.

Наилучшим вариантом для отопления считаются дрова лиственных и плодовых деревьев. Так, больше всего тепла отдают:

дуб,

бук,

ольха,

акация,

ясень.

Какие дрова для отопления лучшие / Фото Unsplash, andre govia

Конечно, эти дрова стоят недешево, однако в их эффективности в отоплении не следует и сомневаться. Дуб – лучший вариант, ведь дольше всего горит, уголь древесины может тлеть часами и при этом – поддерживать высокую температуру. Альтернативой дуба может быть акация, которая является более доступной и дешевой. При этом древесина отдает много тепла.

Среди фруктовых деревьев лучше выбирать вишню, яблоню или грушу. Эти породы древесины долго горят, и при этом – дешевые и доступные для украинцев.

К слову, ольха имеет и другие полезные свойства, кроме высокой теплоотдачи. Так, эта древесина во время сгорания очищает дымоходы от копоти.

Как выбрать дрова для отопления / Фото Freepik

Какие факторы влияют на теплоотдачу древесины

Конечно, секрет максимальной теплоотдачи древесины заключается не только в породе древесины. Правильное хранение дров и укладка в топку также играют свою роль.

О самых распространенных ошибках при хранении дров – читайте по ссылке.

Что касается правильной укладки дров, то существует несколько правил: