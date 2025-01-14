Так, які ж дрова краще обрати для опалення та що обігріє оселю ефективніше – розповідає 24 Канал.
До теми Хитрощі ефективного опалення: що слід зробити, щоб дрова горіли довше і віддавали максимум тепла
Які дрова дають найбільше тепла
Обираючи дрова для опалення, слід враховувати характеристики деревини. Так, кожна з порід має різну горючість, тепловіддачу та димність / утворення золи. Саме тому важливо обирати деревину, котра має високу горючість та тепловіддачу, але низьку задимленість і зольність. Саме такі дрова будуть ефективно опалювати дім.
Важливо. Щоб дрова віддавали максимум тепла, вони повинні бути добре просушені. Свіжозрубана деревина містить близько 50% вологи, тому треба почекати до 3 місяців, поки ці дрова можна буде використовувати для опалення.
Найкращим варіантом для опалення вважаються дрова листяних і плодових дерев. Так, найбільше тепла віддають:
- дуб,
- бук,
- вільха,
- акація,
- ясен.
Які дрова для опалення найкращі / Фото Unsplash, andre govia
Звісно, ці дрова коштують недешево, проте у їхній ефективності в опаленні не слід і сумніватися. Дуб – найкращий варіант, адже найдовше горить, вугілля деревини може тліти годинами й при цьому – підтримувати високу температуру. Альтернативою дуба може бути акація, яка є більш доступною та дешевшою. При цьому деревина віддає багато тепла.
Серед фруктових дерев найкраще обирати вишню, яблуню чи грушу. Ці породи деревини довго горять, й при цьому – дешеві та доступні для українців.
До слова, вільха має й інші корисні властивості, окрім високої тепловіддачі. Так, ця деревина під час згорання очищує димоходи від кіптяви.
Як обрати дрова для опалення / Фото Freepik
Які фактори впливають на тепловіддачу деревини
Звісно, секрет максимальної тепловіддачі деревини полягає не лише у породі деревини. Правильне зберігання дров та укладання у топку також відіграють свою роль.
Про найпоширеніші помилки під час зберігання дров – читайте за посиланням.
Що стосується правильного укладання дров, то існує кілька правил:
- Товстіші дрова слід укладати на низ топки. Найкраще класти два – три великих поліна якомога щільніше один до одного.
- Другим ярусом слід укладати дрова середнього розміру. Вони також повинні лежати щільно, але мати невеликі щілини для циркуляції повітря.
- Останнім та найвищим ярусом укладаються дрібні дрова, які буде найлегше розтопити.