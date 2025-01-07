Як правильно вкладати дрова, щоб вони довго горіли, та які нюанси ще слід знати – розповідає 24 Канал.

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Головні секрети довгого горіння дров

Часто опалення дровами може здаватися клопітким, адже слід постійно слідкувати за тим, чи не перегоріли дрова. Однак деякі поради можуть облегшити процес опалення.

По-перше, щоб дрова віддавали максимум тепла, а будинок швидше нагрівався, слід використовувати маленьких "помічників". Так, солома, соняшникова лузга, гречане чи горохове лушпиння допомагають швидше розвести багаття, а також прискорюють процес нагріву будинку.

Зверніть увагу, що допоміжні матеріали обов'язково мають бути сухими, щоб не виникав надмірний дим. Також не слід багато кидати таких матеріалів. Зазвичай, достатньо кидати їх у вогонь один – два рази на кілька годин.

Цікаво, що солома чи лузга майже не залишають попелу, а те, що все ж залишилося, можна використовувати як натуральне добриво у саду.



Як правильно топити дровами / Фото Freepik

По-друге, щоб дрова довше горіли, слід правильного їх укладати в піч чи котел. Так, найбільші поліна варто класти на низ. Дрова повинні лежати близько один до одного, але мати щілини для циркуляції кисню. Далі слід класти середні поліна, а тріски – останніми зверху.

Таку "пірамідку" слід розпалювати зверху. До прикладу, можна скористатися папером. Такий спосіб дозволяє максимально продовжити горіння дров, адже найбільші поліна горітимуть останніми. Загалом, такий оберемок може горіти від 3 до 5 годин без додаткового підкидання.

Крім того, у котлі дрова можна укладати зі зрушенням на 5 сантиметрів вправо або вліво. Такий лайфхак також допоможе продовжити горіння дров.

Довідка. Розмір дров впливає на їхнє горіння. Так, поліна повинні бути довжиною до 10 сантиметрів та не більшими за 9 сантиметрів у діаметрі.

Слід пам'ятати, що дрова потрібно заздалегідь занести у дім, щоб вони нагрілися та підсохли перед тим, як опинитися у печі чи котлі.