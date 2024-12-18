Однак, щоб таке опалення було ефективним, потрібно правильно обирати дрова. Які види дерева краще обрати для опалення, що віддає більше тепла, а які дерева варто обходити стороною – розповідає 24 Канал.

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Які існують види дров

Під час вибору деревини для опалення потрібно враховувати її характеристики. Річ у тім, що дрова відрізняються за горючістю (погано і добре горять), теплопровідністю (мало чи багато тепла віддають), а також димністю й утворенням золи (кількість компонентів, від яких залежить, скільки золи залишиться після згорання дров). Відтак, найкраще обирати деревину, яка має високу горючість та теплопродуктивність, але низьку задимленість і зольність.

Також варто пам'ятати, що дрова обов'язково повинні бути добре просушені. Свіжозрубана деревина містить близько 50% вологи, тому треба почекати до 3 місяців, поки ці дрова можна буде використовувати для опалення.

Загалом, найкращим варіантом для опалення вважаються дрова листяних і плодових дерев. Мовиться про дуб, березу, ясен, акацію, тополю, яблуню, грушу, абрикос та вишню.



Які дрова обрати для опалення / Фото Freepik

Які дрова вибрати для котла, а які – для печі

Як не дивно, але дрова для котла та печі (каміна) повинні бути різними. Як пише Новини.LIVE, піч має більший асортимент деревини для опалення.

Так, для котла потрібно використовувати дрова з вологістю до 20 – 25%, адже чим менше її буде, тим більше буде тепла. Крім того, котли чутливі до вологи, тому використання сирої деревини може призвести до забруднення пристрою зсередини.

Загалом, для котла найкраще використовувати листяні дерева: дуб, граб, ясен, акація, береза. Також ідеальним вибором стануть плодові дерева, які довго горять та виділяють багато тепла.



Чим краще топити котел і піч / Фото Freepik

Що стосується печі, то вона має більше асортименту для опалення. До прикладу, вільха та осика будуть допомагати очищати димар від нагару.

Найкращим варіантом як для печі, так і котла стане саме дуб, адже він найдовше горить, вугілля тліє годинами та підтримує високу температуру. Водночас опалення дубом – задоволення не з дешевих. Альтернативою дуба може стати акація. Вона також довго тліє, віддає багато тепла.

Що стосується верби чи тополі, то це бюджетний варіант, однак він має свій мінус – дрова горять дуже швидко і віддають не так багато тепла. Відтак, потрібно буде мати більший запас на опалювальний сезон.

Плодові дерева підійдуть як і для печі, так і для котла. Порівняно з іншою деревиною, вони довго горять та віддають достатньо тепла. Крім того, якщо дрова з вишні використовувати для каміна, то кімната наповнюватиметься неймовірним ароматом.



Чи є різниця між деревиною для котла, печі та каміна / Фото Freepik

Дровами з якої деревини не варто топити

Під час підготовки до опалювального сезону варто також враховувати, що не всі дерева підходять для топки. Звісно, кожен з вищеперерахованих видів деревини має свої переваги та недоліки. Втім, господарям варто пам'ятати про найгірший варіант для опалення – хвойні дерева.

Сосна, ялина, кедр мають багато недоліків. Вони швидко горять, віддають мало тепла і мають багато смоли. Хвойні дерева є ідеальним варіантом, щоб вогонь розгорівся, але для постійного опалення їх використовувати не рекомендують.

Смола у хвойних деревах, звісно, приємно тріскотить та "стріляє", однак для димаря це не дуже добре. Під час цього тріскотіння смола нагрівається та вибухає, а отже – на стінках котла чи печі, а також в димоході осідає зола. Тому постійне використання хвойної деревини для опалення може нашкодити всій системі і її доведеться частіше чистити.