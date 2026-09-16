Яблони дадут рекордный урожай: что нужно внести под деревья осенью

Осень – важный период для ухода за яблонями. После плодоношения деревья нуждаются в восстановлении и подготовке к холодам. Правильная подкормка поможет укрепить корневую систему и создать условия для активного роста в следующем сезоне.

Издание The Page рассказало, почему подкормить яблони в сентябре.

Чем подкормить яблони осенью?

Основу осенней подкормки составляют фосфор и калий.

Калий помогает растению регулировать водный баланс и повышает его устойчивость к неблагоприятным условиям.

растению регулировать водный баланс и повышает его устойчивость к неблагоприятным условиям. Фосфор необходим для развития корневой системы.

А вот с азотными удобрениями осенью стоит быть осторожными. Избыток азота стимулирует рост молодых побегов, которые до наступления морозов могут не успеть созреть и пострадать от холода.

Можно ли использовать компост?

Одним из вариантов органической подкормки является хорошо перепревший компост. Его распределяют в приствольной зоне, но не вплотную к стволу. Органика помогает улучшать структуру почвы и удерживать в ней влагу. Также садоводы используют древесную золу как источник калия и кальция. Ее можно равномерно распределить по почве вокруг дерева.



Почему подкормить яблони осенью / Фото Unsplash

Что еще нужно сделать осенью?

Одной подкормки для подготовки яблони к зиме недостаточно. Из сада следует убрать опавшие и гнилые плоды, ведь они могут стать источником инфекций. Также необходимо осмотреть дерево и удалить сухие или поврежденные ветки.

Перед наступлением устойчивых холодов важно провести влагозапасающий полив, особенно если осень была засушливой. Достаточно увлажненная почва помогает корням пережить зимний период. Дополнительно приствольный круг можно замульчировать компостом или перегноем. Это поможет поддерживать влажность почвы и уменьшить резкие перепады температуры у корней.