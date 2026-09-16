Видання The Page повідомило, чим підживити яблуні у вересні.

Чим підживити яблуні восени?

Основу осіннього підживлення становлять фосфор і калій.

Калій допомагає рослині регулювати водний баланс і підвищує її стійкість до несприятливих умов.

допомагає рослині регулювати водний баланс і підвищує її стійкість до несприятливих умов. Фосфор потрібен для розвитку кореневої системи.

А ось із азотними добривами восени варто бути обережними. Надлишок азоту стимулює ріст молодих пагонів, які до настання морозів можуть не встигнути визріти та постраждати від холоду.

Чи можна використовувати компост?

Одним із варіантів органічного підживлення є добре перепрілий компост. Його розподіляють у пристовбурній зоні, але не впритул до стовбура. Органіка допомагає покращувати структуру ґрунту та утримувати в ньому вологу. Також садівники використовують деревну золу як джерело калію та кальцію. Її можна рівномірно розподілити по ґрунту навколо дерева.



Чим підживити яблуні восени / Фото Unsplash

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Що ще потрібно зробити восени?

Одного підживлення для підготовки яблуні до зими недостатньо. Із саду варто прибрати опалі та гнилі плоди, адже вони можуть бути джерелом інфекцій. Також слід оглянути дерево та видалити сухі або пошкоджені гілки.

Перед настанням стійких холодів важливим є вологозарядковий полив, особливо якщо осінь була сухою. Достатньо зволожений ґрунт допомагає кореням пережити зимовий період. Додатково пристовбурне коло можна замульчувати компостом чи перегноєм. Це допоможе підтримувати вологість ґрунту та зменшити різкі перепади температури біля коренів.