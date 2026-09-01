Почти все допускают эту ошибку: какая жидкость может безвозвратно вывести телевизор из строя

Пыль и отпечатки пальцев на экране телевизора могут серьезно испортить впечатление от просмотра. В такой ситуации рука часто тянется к обычному средству для мытья окон. Однако для современного дисплея это может привести к повреждению, которое не всегда удается устранить.

Как пишет Southern Living, производители телевизоров предостерегают от использования ряда агрессивных средств при чистке экрана.

Почему нельзя мыть телевизор средством для окон?

На первый взгляд экран телевизора может напоминать обычное стекло. Однако современные дисплеи могут иметь специальные поверхностные покрытия, в частности антибликовый слой, который помогает уменьшать отражение света. Агрессивные компоненты бытовой химии могут повредить такое покрытие.

Samsung, в частности, предупреждает, что использование неподходящих средств может поцарапать поверхность или удалить антибликовый слой, что может привести к необратимым повреждениям. Именно поэтому для очистки телевизоров не рекомендуется использовать средства для мытья окон, мыло, абразивные порошки и ряд растворителей.

Каких веществ следует избегать?

В инструкциях Samsung среди веществ, которые не следует применять для очистки экрана без соответствующего разрешения производителя, названы средства, содержащие спирт, бензол, аммиак, ацетон и другие агрессивные растворители.

Особое внимание следует уделять стеклоочистителям. Некоторые из них содержат спирт или аммиак, которые могут негативно влиять на поверхностные покрытия дисплея. В то же время перед использованием любого средства нужно проверить инструкцию именно к своей модели телевизора, поскольку рекомендации разных производителей и типов дисплеев могут различаться.



Какую жидкость нельзя использовать для чистки телевизора / Фото Unsplash

Почему лучше всего протирать экран?

В большинстве случаев для обычной очистки вообще не нужна бытовая химия. Производители рекомендуют использовать чистую, мягкую салфетку без ворса. Чаще всего для этого подходит микрофибра.

Производители рекомендуют использовать чистую, мягкую салфетку без ворса. Чаще всего для этого подходит микрофибра. Не стоит сильно давить на экран, ведь современные панели могут быть чувствительны к механическому воздействию. Если на поверхности остались отпечатки пальцев или более стойкие загрязнения, способ очистки стоит проверить в инструкции к конкретной модели.

Некоторые производители допускают использование небольшого количества воды, нанесенной на микрофибру, а не непосредственно на дисплей.



Почему лучше всего протирать экран / Фото Unsplash

Почему нельзя распылять жидкость прямо на телевизор?

Одно из важнейших правил – никогда не распылять воду или другое средство непосредственно на экран. Жидкость может затечь в щели корпуса и попасть внутрь устройства. Это может привести к неисправности компонентов, а в отдельных случаях создать риск поражения электрическим током.

Если инструкция производителя допускает влажную очистку, жидкость нужно наносить только на салфетку и использовать ее в минимальном количестве.