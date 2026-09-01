Як пише Southern Living, виробники телевізорів застерігають від використання низки агресивних засобів під час очищення екрана.

Чому не можна мити телевізор засобом для вікон?

На перший погляд екран телевізора може нагадувати звичайне скло. Проте сучасні дисплеї можуть мати спеціальні поверхневі покриття, зокрема антибліковий шар, який допомагає зменшувати відображення світла. Агресивні компоненти побутової хімії можуть пошкодити таке покриття.

Samsung, зокрема, попереджає, що використання невідповідних засобів здатне подряпати поверхню або зняти антибліковий шар, що може призвести до незворотних пошкоджень. Саме тому для очищення телевізорів не рекомендують використовувати засоби для миття вікон, мило, абразивні порошки та низку розчинників.

Яких речовин варто уникати?

В інструкціях Samsung серед речовин, які не слід застосовувати для очищення екрана без відповідного дозволу виробника, названі засоби з алкоголем, бензолом, аміаком, ацетоном та іншими агресивними розчинниками.

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Особливу увагу варто звертати на склоочисники. Деякі з них містять спирт або аміак, які можуть негативно впливати на поверхневі покриття дисплея. Водночас перед використанням будь-якого засобу потрібно перевірити інструкцію саме до своєї моделі телевізора, оскільки рекомендації різних виробників і типів дисплеїв можуть відрізнятися.



Яку рідину не можна застосовувати для чищення телевізора / Фото Unsplash

Чим найкраще протирати екран?

У більшості випадків для звичайного очищення взагалі не потрібна побутова хімія. Виробники рекомендують використовувати чисту, м'яку серветку без ворсу. Найчастіше для цього підходить мікрофібра.

Виробники рекомендують використовувати чисту, м'яку серветку без ворсу. Найчастіше для цього підходить мікрофібра. Не варто сильно тиснути на екран, адже сучасні панелі можуть бути чутливими до механічного впливу. Якщо на поверхні залишилися відбитки пальців або стійкіші забруднення, спосіб очищення варто перевірити в інструкції до конкретної моделі.

Деякі виробники допускають використання невеликої кількості води, нанесеної на мікрофібру, а не безпосередньо на дисплей.



Чим найкраще протирати екран / Фото Unsplash

Чому не можна розпилювати рідину прямо на телевізор?

Одне з найважливіших правил – ніколи не розпилювати воду чи інший засіб безпосередньо на екран. Рідина може затекти в щілини корпусу та потрапити всередину пристрою. Це може спричинити несправність компонентів, а в окремих випадках створити ризик ураження струмом.

Якщо інструкція виробника дозволяє вологе очищення, рідину потрібно наносити лише на серветку і використовувати її в мінімальній кількості.