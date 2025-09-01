Печное отопление не требует особых знаний и не предусматривает большого количества тонкостей при эксплуатации, однако иногда неожиданные ситуации происходят. И чаще всего в таких случаях речь идет о том, что дым из печки начинает идти внутрь жилья.

С чем это связано и как можно устранить такую проблему, 24 Канал выяснил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

Что делать, если дым из печки начинает идти в комнату?

Как говорит Юрий Мартынюк, дым, что начинает попадать в комнату, – это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы печей. Однако он сразу успокаивает – обычно она не критична и решается за несколько минут.

Преимущественно это происходит, когда печка долго не топится, а в дымоходе накапливается холодный воздух. Тогда образуется некая воздушная пробка, что не дает проникнуть теплому воздуху через дымоход, и дым возвращается обратно,

– объясняет специалист.

Он замечает, что все, что надо сделать в этом случае, – это подождать. За несколько минут теплый воздух преодолеет эту пробку и появится необходимая тяга, что и восстановит полноценную работу печки.

Обычно задымление не представляет большой проблемы / Фото Юрий Мартыняк

В то же время мужчина добавляет, что похожая проблема может возникать также из-за влажной погоды или ветра, что будет задувать в дымоход, но это случается не так часто и нервничать из-за этого точно не стоит.

Как избежать проблем с печкой?

Чтобы печное отопление было исправным и проблем с ним не возникало годами, важно правильно его обслуживать.

В частности, следует ежегодно готовить печь к началу отопительного сезона. Это поможет избежать неожиданных проблем и не переживать за тепло в холодные месяцы.