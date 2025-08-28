Как подготовить свою печку к первым холодам, 24 Канал узнавал у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

Как подготовить печку к отопительному сезону?

Юрий Мартыняк говорит, что в конце лета важно позаботиться о своих печах и подготовить их к отопительному сезону. И первое, что для этого следует сделать, – это проверить тягу.

Поставьте спичку возле дверцы печки и посмотрите, или пламя клонится к дымоходу. Если тяги нет, есть вероятность задымления. Тогда нужно вызвать мастеров, чтобы они проверили состояние дымохода,

– объясняет мастер.

Печки следует проверять перед началом отопительного сезона / Фото Юрий Мартыняк

Он добавляет, что часто в дымоходах может накапливаться мусор, там могут поселяться птицы, поэтому важно устранить возможные проблемы до наступления холодов.

Кроме того, чтобы печки, которые работают на дровах, были исправными, по словам Юрия Мартыняка, раз в 2 – 3 года их следует чистить от накопленной сажи.

В то же время с печами, работающих на газу, следует следить за отсутствием утечек и приглашать мастеров-газовщиков для проверки оборудования.

К слову, хоть они становятся все более популярными, следует учитывать то, когда действительно стоит выбирать печку для отопления дома.