Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home, с учетом роста счетов за электроэнергию, важно правильно выбирать технику и рассчитывать, сколько приборов понадобится. Какие факторы влияют на эффективность и количество обогревателей, которые могут понадобиться, рассказываем далее.

К теме Как согреться без риска: 10 вещей, которые вы никогда не должны делать с обогревателем

Размер вашего дома

Обогрев дома в значительной степени зависит от его размера. Чем больше пространство, тем больше мощности требуется для его эффективного нагревания. Эксперты советуют использовать такую формулу: 100 Вт на 1 метр квадратный. Например, для комнаты площадью 20 метров квадратных нужен обогреватель мощностью 2000 Вт.

Кроме того, в больших домах или комнатах может понадобиться более одного обогревателя. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативы, например, различные системы отопления, которые распределяют тепло равномерно.

Тип обогревателя

Есть три основных типа электрических обогревателей:

Тепловентиляторы – быстро нагревают пространство, но потребляют больше энергии.

Конвекторы – обеспечивают равномерное распространение тепла, подходят для постоянного использования.

Галогенные обогреватели – энергоэффективны, но работают лучше для локального обогрева.

Специалисты советуют комбинировать разные типы в зависимости от комнаты. Например, тепловентиляторы подходят для быстрого нагрева гостиной, а конвекторы – для комнат, где вы проводите больше всего времени.

Количество необходимых обогревателей зависит от индивидуальных особенностей жилья / Фото Freepik

Изоляция дома

Хорошо утепленный дом с двойным остеклением и защитой от сквозняков требует меньше тепла. Зато в домах с плохой изоляцией придется использовать больше обогревателей или мощные модели.

Даже если капитальные работы по изоляции не входят в ваши планы, простые меры, такие как защита от сквозняков или утепление окон, значительно повысят эффективность обогрева.

Расположение обогревателей

Правильное расположение обогревателей помогает эффективнее использовать тепло. Например, обогреватели вблизи дверей или окон могут компенсировать сквозняки, но размещение вблизи стен или мебели снижает их эффективность.

Лучше всего здесь учитывать потребности каждой комнаты и выбирать место, которое способствует равномерному распределению тепла.

Личные требования

Каждый имеет свои представления о комфорте и тепле. Если вы проводите много времени в одной комнате, начните с портативного обогревателя, который можно перемещать при необходимости. Если одного устройства будет недостаточно, постепенно добавляйте другие приборы.